***UNLU* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
31.05.2021 12:10
***UNLU******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [UNLU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938955
BIST
12:291.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:298,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0600
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:2910,3696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0723
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:29520,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,83
|Açılış
|: 520,42
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:29
|YAYLA
|3,85
|38.403.453
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|44.037.056
|% 9,99
|
|OYAYO
|8,40
|11.106.667
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.682.907
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.574.727
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|37.059.535
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|31.791.117
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,40
|1.393.585
|% -6,67
|
|THYAO
|13,28
|483.379.418
|% 2,31
|
|KRDMD
|8,03
|395.606.230
|% 1,77
|
|EREGL
|19,49
|322.883.092
|% 1,46
|
|GARAN
|7,97
|262.471.320
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,94
|253.065.870
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,94
|253.065.870
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|199.665.191
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,03
|395.606.230
|% 1,77
|
|KARSN
|4,46
|216.394.336
|% -4,50
|
|SKBNK
|1,11
|50.558.450
|% 0,91
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5022
|8,5047
|% -0,70
|
|Euro
|10,3664
|10,3696
|% -0,69
|
|Sterlin
|11,9976
|12,0577
|% -0,98
|
|Frank
|9,3973
|9,4539
|% -0,87
|
|Riyal
|2,2578
|2,2692
|% -0,83
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,03
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-18,00
|
|Tam
|3.419
|3.505
|-16,25
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|-7,86
|
|Çeyrek
|829
|848
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,98
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,45
|69,45
|0,73
|