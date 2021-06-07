***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSüleyman Aykut Sarıbıyık Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 28.04.2021 0 212 367 36 36 aykut.saribiyik@unluco.com DÜZEY 3 ve KURUMSAL YÖNETİM LİSANSISermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 55092337B 119907663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940480BIST