***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 14:10
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri sunulmuştur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.584,68 % 0,000061 % 0,00108 % 17,587798
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 155.986,64 % 0,000185 % 0,00486 % 26,280444
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.650,19 % 0,000411 % 0,00027 % 0,655276
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 335,55 % 0,0002 % 0,00001 % 0,052291
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994072
BIST
14:222.064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -7,01
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
14:2213,5101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0719
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
14:2215,4811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1005
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
14:22792,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -2,67
|Açılış
|: 792,66
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler14:20
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.421.140
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|BASCM
|10,70
|361.807
|% 9,74
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|104,90
|8.935.977
|% -7,17
|
|ERCB
|55,00
|16.854.247
|% -6,14
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,42
|2.883.496.527
|% -1,25
|
|KRDMD
|13,49
|2.487.832.805
|% 1,05
|
|EREGL
|31,30
|909.477.322
|% -1,01
|
|SISE
|15,06
|901.208.032
|% 0,07
|
|KOZAL
|129,20
|748.605.209
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,41
|632.744.061
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,49
|2.487.832.805
|% 1,05
|
|YKBNK
|3,77
|573.163.594
|% -1,05
|
|THYAO
|28,42
|2.883.496.527
|% -1,25
|
|TSKB
|1,56
|102.595.476
|% 0,00
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5015
|13,5131
|% -0,51
|
|Euro
|15,4649
|15,4758
|% -0,68
|
|Sterlin
|18,5199
|18,6128
|% -0,16
|
|Frank
|14,7859
|14,8750
|% -0,36
|
|Riyal
|3,5945
|3,6125
|% -0,36
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-1,37
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-22,00
|
|Tam
|5.238
|5.371
|-23,03
|
|Yarım
|2.532
|2.598
|-11,13
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-5,57
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,71
|85,71
|1,24
|