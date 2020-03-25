***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2020 15:57
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) gereğince sunulumuş olan, 01.01.2019-31.12.2019 Dönemine ilişkin sorumluluk beyanıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832113
BIST
16:1889.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 296,66
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:186,4385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:186,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:18334,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,19
|Açılış
|: 334,79
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|12,87
|48.178.579
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|71.799.010
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.018.955
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.490.740
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|14.145.238
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|439.717
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|THYAO
|8,78
|1.102.529.066
|% 5,91
|
|ASELS
|23,66
|1.096.585.970
|% 3,59
|
|GARAN
|7,69
|1.029.470.829
|% 1,45
|
|YKBNK
|1,89
|320.847.661
|% -0,53
|
|ISFIN
|2,96
|319.461.944
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|320.847.661
|% -0,53
|
|ODAS
|1,28
|172.915.233
|% 0,79
|
|GARAN
|7,69
|1.029.470.829
|% 1,45
|
|THYAO
|8,78
|1.102.529.066
|% 5,91
|
|EKGYO
|1,16
|125.139.407
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5892
|7,6272
|% 0,91
|
|Frank
|6,5448
|6,5842
|% 0,55
|
|Riyal
|1,7083
|1,7168
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-9,91
|
|Altın Gr.
|332
|333
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|2,91
|2,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,24
|26,24
|-0,91
|
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