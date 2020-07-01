***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname değişikliği ile birlikte güncellenen yatırımcı bilgi formu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853704BIST