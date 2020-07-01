***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.07.2020 13:11
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği ile birlikte güncellenen yatırımcı bilgi formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853704
BIST
13:53115.659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -866,10
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:536,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:537,6761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0219
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6747
13:53392,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 392,80
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.266.129
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|112.098.998
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.582.916
|% 9,97
|
|VKGYO
|2,98
|208.082.724
|% 9,96
|
|TRGYO
|3,66
|76.803.437
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,38
|9.317.771
|% -5,04
|
|RTALB
|33,24
|32.173.374
|% -4,97
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,23
|1.328.692.406
|% -0,62
|
|ASELS
|32,84
|985.012.804
|% 1,11
|
|THYAO
|12,28
|783.238.747
|% -1,92
|
|GARAN
|8,34
|762.405.275
|% -1,42
|
|ODAS
|2,58
|724.153.414
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,23
|1.328.692.406
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|684.728.531
|% -1,46
|
|ODAS
|2,58
|724.153.414
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,51
|324.372.436
|% 4,14
|
|DOHOL
|2,19
|415.777.035
|% 4,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4802
|8,5227
|% 0,07
|
|Frank
|7,2079
|7,2513
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,05
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.562
|5,30
|
|Tam
|2.617
|2.629
|5,50
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,02
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|0,96
|