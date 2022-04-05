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***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

05.04.2022 15:49
***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***UNS******UNLUS******HTTBT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HTTBT, UNLUS, UNS

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dilek Ovacık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015873


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Tam 6.013 6.163 5,48  
Yarım 2.906 2.981 2,65  
Çeyrek 1.458 1.491 1,33  
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