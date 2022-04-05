***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2022 15:49
***UNS******UNLUS******HTTBT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HTTBT, UNLUS, UNS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dilek Ovacık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015873
BIST
15:382.340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 28,95
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
15:3814,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0505
|Açılış
|: 14,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
15:3816,1529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0378
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
15:38914,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,99
|Açılış
|: 914,14
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,78
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler15:35
|ULUSE
|150,70
|14.786.567
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.675.317
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.680.588
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|14.835.558
|% 9,93
|
|TMSN
|18,72
|143.318.769
|% 8,77
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|LIDER
|19,08
|679.798.140
|% -6,93
|
|CEOEM
|12,34
|49.432.121
|% -6,44
|
|GRNYO
|2,37
|3.149.050
|% -5,20
|
|GMTAS
|2,99
|9.902.628
|% -5,08
|
|THYAO
|35,08
|3.833.040.520
|% 4,84
|
|ASELS
|26,10
|2.583.092.101
|% 3,00
|
|KRDMD
|15,96
|2.441.829.911
|% 0,69
|
|GARAN
|12,57
|2.224.617.407
|% -0,48
|
|SISE
|16,64
|2.112.719.090
|% 2,27
|
|ODAS
|1,92
|756.664.031
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,58
|761.134.467
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,26
|1.070.730.352
|% 1,19
|
|AKBNK
|7,78
|1.438.063.357
|% 0,78
|
|GARAN
|12,57
|2.224.617.407
|% -0,48
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7245
|14,7278
|% 0,34
|
|Euro
|16,1484
|16,1568
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,2747
|19,3714
|% 0,38
|
|Frank
|15,8485
|15,9440
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9130
|3,9326
|% 0,27
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-1,34
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|12,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|5,48
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|2,65
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,63
|
Seans Raporu
15:35
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-
15:50XU100
Endeks 2, 339 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 36, 188.00 milyon TL de
-
15:50ACSEL
Yüzde 8.28 oranında artışla 33.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 381, 826 adet işlem
-
15:49AKSGY
Yüzde 8.18 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 476, 273 adet işlem
-
15:47INFO
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 740, 593 adet işlem
-
15:46ACSEL
Yüzde 8.09 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 380, 002 adet işlem