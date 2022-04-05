***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2022 15:55
***UNS******UNLUS******HTTBT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HTTBT, UNLUS, UNS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatma Nur Gökman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edi
16:002.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 27,04
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:0014,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0505
|Açılış
|: 14,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:0016,1518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0367
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:00915,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,35
|Açılış
|: 915,91
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
916,29
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ULUSE
|150,70
|14.788.074
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.676.606
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.705.463
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|15.182.858
|% 9,93
|
|ACSEL
|33,64
|46.933.053
|% 8,87
|
|CEOEM
|12,19
|55.060.811
|% -7,58
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|LIDER
|19,08
|693.892.363
|% -6,93
|
|GMTAS
|3,00
|10.133.247
|% -4,76
|
|KGYO
|6,03
|8.919.129
|% -4,29
|
|THYAO
|35,04
|3.969.854.352
|% 4,72
|
|ASELS
|26,16
|2.707.621.501
|% 3,24
|
|KRDMD
|15,95
|2.489.145.445
|% 0,63
|
|GARAN
|12,60
|2.394.739.224
|% -0,24
|
|SISE
|16,67
|2.170.634.762
|% 2,46
|
|ODAS
|1,90
|764.432.095
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,57
|790.781.954
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,25
|1.103.325.652
|% 0,95
|
|GARAN
|12,60
|2.394.739.224
|% -0,24
|
|AKBNK
|7,79
|1.464.795.266
|% 0,91
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7221
|14,7288
|% 0,34
|
|Euro
|16,1459
|16,1543
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,2808
|19,3775
|% 0,41
|
|Frank
|15,8588
|15,9543
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9136
|3,9332
|% 0,29
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|1,10
|
|Altın Gr.
|914
|914
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.144
|17,00
|
|Tam
|6.029
|6.180
|21,74
|
|Yarım
|2.914
|2.989
|10,51
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|5,26
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,71
|0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,91
|
Seans Raporu
15:57
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16:12THYAO
Yüzde 4.54 oranında artışla 34.98 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 341, 951 adet işlem
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16:10
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-
16:10XU100
Endeks 2, 340 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 37, 916.00 milyon TL de