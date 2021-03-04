***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 10.171.820 328.732 1.086.035 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268Transferler19 7.180.281 -7.180.281Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 204.927 203.631 737.954 203.631 -9.727.325 -8.580.813 -8.580.813Sermaye Arttırımı19 5.000.000 5.000.000 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 533.659 1.289.666 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 533.659 1.289.666 1.159.801 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455Transferler19 -9.727.325 9.727.325Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -390.647 891.247 11.862.121 12.362.721 12.362.721Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 143.012 1.289.666 2.051.048 10.276.655 29.734.854 11.862.121 80.529.176 80.529.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.606.546 36.837.700Dönem Karı (Zararı)11.862.121 -9.727.325Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.862.121 -9.727.325Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.972.716 26.202.438Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 3.562.798 3.592.849Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.303.082 -659.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 740.994 -545.560Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 18.333 -179.651Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 543.755 66.085Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler759.407 1.066.141Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler759.407 1.066.141Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-8.351.772 24.145.658Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-298.475 138.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-298.475 138.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 5.997.676 -2.081.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-74.228.505 16.453.035Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.548.276 3.504.414Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.777.550 395.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.777.550 395.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.220.402 19.146.300İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.220.402 19.146.300Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler934.026 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 -500Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.493 -271.209İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-41.493 -271.209İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.425.190 -6.321.126Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)477.813 -1.241.009Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.947.377 -5.080.117Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-59.393.668 32.928.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -110.380 -496.703Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -102.498 4.406.255YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.143.863 2.808.921Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.246.437 -1.420.479Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -507.880 -952.765Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -738.557 -467.714Alınan Temettüler23 89.369 205.610Alınan Faiz3.300.931 4.023.790FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.366.818 -33.928.476Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri61.184.274 -20.735.890Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri61.184.274 -20.735.890Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.310.645 -9.257.213Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.310.645 -9.257.213Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.591.925 -2.531.963Ödenen Faiz-3.914.886 -6.403.410Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19 5.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.095.865 5.718.145Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.243.019 -23.407.704NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.147.154 -17.689.559DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.688.544 37.378.103DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.835.698 19.688.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 695.674.334 276.668.751Finansal Yatırımlar5 11.976.560 9.047.962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 11.976.560 9.047.962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 11.976.560 9.047.962Ticari Alacaklar8 90.184.040 32.950.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 90.184.040 32.950.244Diğer Alacaklar9 45.977.770 26.846.737İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,26 815.976 716.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 45.161.794 26.130.068Türev Araçlar27 4.948.509 3.209.997Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 4.948.509 3.209.997Peşin Ödenmiş Giderler17 1.527.001 2.256.902İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 1.527.001 2.256.902Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 98.025 357.425Diğer Dönen Varlıklar18 504.891 252.803İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar252.803ARA TOPLAM850.891.130 351.590.821TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR850.891.130 351.590.821DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Maddi Duran Varlıklar11 2.390.195 2.747.460Tesis, Makine ve Cihazlar2.085.220 2.326.120Taşıtlar86.400 120.960Mobilya ve Demirbaşlar91.099 131.585Diğer Maddi Duran Varlıklar127.476 168.795Kullanım Hakkı Varlıkları13 5.055.638 1.109.275Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.148.522 839.193Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.148.522 839.193Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 3.073.641TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.111.609 9.286.823TOPLAM VARLIKLAR861.002.739 360.877.644KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 76.330.415 14.657.824İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 76.330.415 14.657.824Banka Kredileri33.905.549 10.887.404Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.899.887 1.286.821İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 2.483.599Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar40.524.979Diğer Finansal Yükümlülükler7 4.308.413 6.619.058Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 4.308.413 6.619.058Ticari Borçlar8 672.532.652 256.769.557İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,26 84.444.016 16.250.218İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 588.088.636 240.519.339Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 6.743.431 4.155.512Diğer Borçlar9 4.668.806 4.710.299İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,26 753.762 565.468İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.915.044 4.144.831Türev Araçlar27 4.505.403 1.685.043Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 4.505.403 1.685.043Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)182.021 37.408İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)182.021 37.408Kısa Vadeli Karşılıklar3.663.394 3.157.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.429.182 1.941.274Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.234.212 1.215.879Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler453.089 238.244İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 453.089 238.244ARA TOPLAM773.387.624 292.030.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER773.387.624 292.030.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.468.288 158.930İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 3.468.288 158.930Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 3.468.288 158.930Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.153.176 522.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.153.176 522.161Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 2.464.475TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.085.939 681.091TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER780.473.563 292.711.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.529.176 68.166.455Ödenmiş Sermaye19 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 10.171.820 10.171.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 143.012 533.659Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 143.012 533.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 143.012 533.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.340.714 2.449.467Yabancı Para Çevrim Farkları19 2.051.048 1.159.801Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.289.666 1.289.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 10.276.655 10.276.655Yasal Yedekler19 10.276.655 10.276.655Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.734.854 39.462.179Net Dönem Karı veya Zararı11.862.121 -9.727.325TOPLAM ÖZKAYNAKLAR80.529.176 68.166.455TOPLAM KAYNAKLAR861.002.739 360.877.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı20 2.377.254.229 1.878.198.047Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri73.123.206 45.308.165Türev Finansal İşlemlerden Kazanç1.938.187 4.270.289Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler2.302.192.836 1.828.619.593Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti20 -2.292.071.627 -1.825.856.803Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler20 -2.292.071.627 -1.825.856.803FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)85.182.602 52.341.244BRÜT KAR (ZARAR)85.182.602 52.341.244Genel Yönetim Giderleri21 -71.098.622 -64.906.320Pazarlama Giderleri21 -8.688.892 -6.217.418Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 302.311 719.761Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -760.285 -66.085ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.937.114 -18.128.818FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.937.114 -18.128.818Finansman Gelirleri23 68.027.177 39.898.853Finansman Giderleri23 -55.104.494 -33.578.444SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.859.797 -11.808.409Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.997.676 2.081.084Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -361.898Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -5.635.778 2.081.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.862.121 -9.727.325DÖNEM KARI (ZARARI)11.862.121 -9.727.325Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.862.121 -9.727.325Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-390.647 204.927Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -488.309 256.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler97.662 -51.232Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri97.662 -51.232Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar891.247 941.585Yabancı Para Çevrim Farkları891.247 737.954Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)891.247 737.954Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 203.631Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 203.631DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)500.600 1.146.512TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.362.721 -8.580.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.362.721 -8.580.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915193BIST