***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 40.000.000 TL nominal ihraç belgesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.01.2021İhraç Tavanı Tutarı 40.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022Ek AçıklamalarYurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 40.000.000 (Kırk milyon) TL nominal tutara kadar ihraç edilmesi planlanan Yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 07.01.2021 Tarih ve 2/5 numaralı ihraç belgesi ekte bulunmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BELGESİ .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898465BIST