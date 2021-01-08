***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.01.2021 18:12
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 40.000.000 TL nominal ihraç belgesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 40.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 40.000.000 (Kırk milyon) TL nominal tutara kadar ihraç edilmesi planlanan Yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 07.01.2021 Tarih ve 2/5 numaralı ihraç belgesi ekte bulunmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BELGESİ .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898465
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
18:05440,39
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -11,65
|Açılış
|: 440,39
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
437,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3573
|7,3654
|% 0,24
|
|Euro
|9,0224
|9,0345
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,9635
|10,0135
|% 0,29
|
|Frank
|8,2945
|8,3445
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9571
|1,9670
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-52,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-11,96
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,81
|-1,38
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,32
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|1,17
|