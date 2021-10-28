***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
28.10.2021 09:24
yılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973128
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
0
En Düşük
0
18:059,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0589
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5400
En Düşük
9,4668
18:0511,0652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0381
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,0672
En Düşük
11,0056
18:05551,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,85
|Açılış
|: 551,88
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
552,35
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|7,46
|57.710.428
|% 0,00
|
|ANELE
|2,64
|13.969.531
|% 0,00
|
|ANGEN
|21,56
|203.044.377
|% 0,00
|
|ARDYZ
|45,66
|32.820.991
|% 0,00
|
|BASGZ
|36,40
|228.281.974
|% 0,00
|
|AKSEN
|7,46
|57.710.428
|% 0,00
|
|ANELE
|2,64
|13.969.531
|% 0,00
|
|ANGEN
|21,56
|203.044.377
|% 0,00
|
|ARDYZ
|45,66
|32.820.991
|% 0,00
|
|BASGZ
|36,40
|228.281.974
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 0,00
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 0,00
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 0,00
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5360
|9,5416
|% 0,65
|
|Euro
|11,0615
|11,0675
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,0475
|13,1130
|% 0,44
|
|Frank
|10,3221
|10,3842
|% 0,32
|
|Riyal
|2,5316
|2,5443
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,25
|
|Altın Gr.
|551
|552
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,02
|
|B. Petrol
|82,85
|82,85
|-1,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:56ERBOS
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17:55
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17:55
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