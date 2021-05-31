***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİç Tüzük Değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fonu'nun İç Tüzük Tadil Metni ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939152BIST