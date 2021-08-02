***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.08.2021 19:42
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDUUM52218 ISIN Kodlu Tahvil İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 75.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,9741
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDUUM52218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.11.2021 28.10.2021 01.11.2021 4,8616
2 31.01.2022 28.01.2022 31.01.2022 4,8616
3 02.05.2022 29.04.2022 02.05.2022 4,8616
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz 50.000.000,- TL nominal değerli, 273 gün vadeli 02.05.2022 itfa tarihli TRFDUUM52218 Isın kodlu Finansman Bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 02.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954239
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