***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:44
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827599
BIST
16:5193.332
En Yüksek
|Değişim
|: -7,56%
|| -7.634,48
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
16:516,2787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0684
|Açılış
|: 6,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2787
En Düşük
6,2064
16:517,0254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,0270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:51321,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -5,39
|Açılış
|: 321,27
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|2,52
|21.332.611
|% 6,33
|
|RTALB
|2,43
|41.637.096
|% 5,65
|
|SEYKM
|10,18
|1.309.091
|% 5,49
|
|ERSU
|2,92
|26.617.982
|% 5,04
|
|UZERB
|1,94
|29.943
|% 4,86
|
|MRGYO
|0,68
|9.048.889
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|7.537.433
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.578.919
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.979.410
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|10.859.241
|% -20,00
|
|ASELS
|24,40
|778.752.056
|% -6,73
|
|THYAO
|8,69
|534.422.278
|% -9,57
|
|GARAN
|8,75
|364.890.609
|% -8,66
|
|ECILC
|4,18
|332.497.391
|% 4,76
|
|MGROS
|19,71
|276.134.343
|% -14,23
|
|IHLGM
|0,92
|160.022.204
|% -17,86
|
|ODAS
|1,31
|176.730.708
|% -18,63
|
|CEMAS
|0,74
|76.714.710
|% -19,57
|
|KARSN
|1,34
|129.677.429
|% -12,99
|
|ADESE
|1,08
|111.932.121
|% -18,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8884
|7,9279
|% -0,64
|
|Frank
|1,6654
|1,6737
|% 0,93
|
|Riyal
|320,3260
|320,4110
|% -1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|-47,21
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.136
|2.191
|-43,41
|
|Yarım
|1.032
|1.060
|-21,00
|
|Çeyrek
|518
|530
|-10,50
|
|Gümüş.Ons
|15,96
|15,99
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|-0,12
|
|B. Petrol
|33,11
|33,11
|-2,68
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