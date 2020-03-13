***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 15:06
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828699
BIST
16:2397.497
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 3.857,50
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:236,2963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0210
|Açılış
|: 6,2890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:236,9976
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0753
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:23321,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,51
|Açılış
|: 321,85
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|47.479.475
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|12.443.589
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.054.670
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|579.057
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|91.295.810
|% 9,97
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|LKMNH
|6,46
|3.088.865
|% -9,90
|
|ASELS
|25,94
|1.055.893.851
|% 6,49
|
|THYAO
|9,25
|921.899.118
|% 9,08
|
|GARAN
|9,28
|521.687.279
|% 6,18
|
|EREGL
|8,34
|332.630.156
|% 2,33
|
|KRDMD
|2,08
|331.976.199
|% 4,00
|
|ODAS
|1,38
|280.998.769
|% 4,55
|
|IHLGM
|0,95
|159.230.589
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,08
|331.976.199
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,25
|295.779.581
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,21
|157.768.598
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8165
|7,8557
|% -1,19
|
|Frank
|6,5622
|6,6017
|% -1,51
|
|Riyal
|1,6708
|1,6792
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|12,24
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|19,43
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|9,40
|
|Çeyrek
|517
|529
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,77
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|2,12
|