***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 12:20
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856671
BIST
17:01119.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 77,84
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:016,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:017,7862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7883
En Düşük
7,7149
17:01399,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,67
|Açılış
|: 399,64
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.443.825
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.444.717
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.295.760
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.097.196
|% -9,92
|
|SONME
|8,55
|19.779.810
|% -7,57
|
|FENER
|12,92
|92.792.577
|% -6,24
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|MARTI
|1,41
|27.809.494
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,29
|2.160.645.065
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.593.325.499
|% 3,13
|
|SISE
|6,52
|1.511.996.863
|% 0,46
|
|GARAN
|8,16
|1.234.311.504
|% -1,92
|
|PETKM
|4,39
|1.132.296.840
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,29
|2.160.645.065
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.593.325.499
|% 3,13
|
|PETKM
|4,39
|1.132.296.840
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,89
|447.846.459
|% 0,53
|
|SISE
|6,52
|1.511.996.863
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6079
|8,6510
|% 0,34
|
|Frank
|7,2803
|7,3241
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|17,42
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.663
|2.676
|25,00
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|12,20
|
|Çeyrek
|647
|655
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|0,14
|