***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:52
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866421
BIST
10:371.022
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -12,62
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:377,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0911
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3212
En Düşük
7,2144
10:378,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0594
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6721
En Düşük
8,5597
10:37484,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,17
|Açılış
|: 484,60
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,17
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|106.645
|% 9,85
|
|ROYAL
|3,00
|3.582.768
|% 7,14
|
|RTALB
|50,50
|64.756.619
|% 7,04
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,80
|436.132.503
|% -4,76
|
|SISE
|5,95
|222.802.880
|% 3,48
|
|ASELS
|14,94
|198.081.581
|% -2,16
|
|GARAN
|6,44
|149.671.652
|% -0,46
|
|AKBNK
|4,68
|120.586.125
|% -0,43
|
|EKGYO
|1,80
|436.132.503
|% -4,76
|
|TSKB
|1,02
|53.652.898
|% -1,92
|
|KRDMD
|2,54
|98.739.147
|% -1,93
|
|SISE
|5,95
|222.802.880
|% 3,48
|
|IHLAS
|0,72
|22.831.295
|% -5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5623
|9,6102
|% 1,00
|
|Frank
|7,9950
|8,0432
|% 1,07
|
|Riyal
|1,9454
|1,9551
|% 1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.063
|-0,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.301
|3.488
|27,00
|
|Yarım
|1.603
|1.690
|13,10
|
|Çeyrek
|804
|850
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,41
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,07
|
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