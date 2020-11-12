***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 15:09
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888113
BIST
16:271.274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,24
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.266
16:277,7223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0722
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:279,1257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0631
|Açılış
|: 9,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:27465,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,53
|Açılış
|: 465,47
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:27
|BFREN
|1.145,80
|92.960.725
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|98.945.624
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.436.992
|% 9,97
|
|OSMEN
|22,32
|653.809
|% 9,95
|
|BRYAT
|195,40
|129.153.585
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|GARAN
|8,66
|8.432.086.762
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,83
|2.949.048.220
|% 1,07
|
|KRDMD
|4,10
|2.895.174.888
|% 3,54
|
|THYAO
|11,82
|2.742.475.006
|% 0,34
|
|AKBNK
|6,22
|2.120.652.421
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,83
|2.949.048.220
|% 1,07
|
|GARAN
|8,66
|8.432.086.762
|% 1,88
|
|KRDMD
|4,10
|2.895.174.888
|% 3,54
|
|EKGYO
|1,89
|700.781.562
|% -0,53
|
|AKBNK
|6,22
|2.120.652.421
|% 0,00
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7171
|7,7223
|% -0,93
|
|Euro
|9,1077
|9,1257
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,1469
|10,1977
|% -1,16
|
|Frank
|8,4181
|8,4688
|% -0,55
|
|Riyal
|2,0582
|2,0685
|% -0,64
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|8,22
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.138
|-62,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-56,34
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-27,26
|
|Çeyrek
|747
|765
|-13,62
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,03
|