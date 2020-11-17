***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 11:20
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [USAK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888839
BIST
12:401.279
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -13,81
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:407,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0540
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7608
En Düşük
7,6843
12:409,2119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0682
|Açılış
|: 9,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2119
En Düşük
9,1109
12:40470,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,96
|Açılış
|: 470,94
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
471,01
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:40
|SAFKR
|7,92
|84.170.183
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.582.571
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|46.011.360
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,65
|2.394.713.352
|% -3,35
|
|KRDMD
|4,28
|662.731.578
|% -2,28
|
|EKGYO
|1,91
|590.678.970
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|590.018.056
|% -3,80
|
|YKBNK
|2,77
|535.954.517
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,91
|590.678.970
|% 1,06
|
|GARAN
|8,65
|2.394.713.352
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,77
|535.954.517
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,28
|662.731.578
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,48
|177.915.076
|% -2,63
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7556
|7,7608
|% 0,70
|
|Euro
|9,2050
|9,2119
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,2090
|10,2602
|% 0,64
|
|Frank
|8,4674
|8,5184
|% 0,60
|
|Riyal
|2,0578
|2,0681
|% 0,39
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|1,15
|
|Altın Gr.
|470
|471
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.173
|4,00
|
|Tam
|3.111
|3.190
|5,75
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,78
|
|Çeyrek
|754
|771
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,02
|
|B. Petrol
|44,15
|44,15
|0,33
|