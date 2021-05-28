***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2021 17:13
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938715
BIST
17:181.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:188,5835
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0853
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:1810,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0610
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:18523,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,42
|Açılış
|: 523,67
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:16
|AVHOL
|7,15
|5.801.052
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|25.927.210
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|SRVGY
|90,80
|28.267.492
|% 9,93
|
|YAYLA
|3,50
|48.046.687
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|63.980.242
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.397.803
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.066.443
|% -9,93
|
|USAK
|2,35
|75.619.670
|% -8,56
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,94
|1.330.278.160
|% -0,25
|
|THYAO
|12,90
|961.790.969
|% -1,15
|
|EREGL
|19,15
|765.575.617
|% 1,54
|
|BIMAS
|63,70
|577.727.149
|% 5,38
|
|YKBNK
|2,15
|559.228.378
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|559.228.378
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|337.553.258
|% -0,53
|
|GARAN
|7,94
|1.330.278.160
|% -0,25
|
|TSKB
|1,32
|105.735.673
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|961.790.969
|% -1,15
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5810
|8,5830
|% 1,00
|
|Euro
|10,4366
|10,4490
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,0989
|12,1596
|% 0,55
|
|Frank
|9,4869
|9,5441
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2802
|2,2916
|% 0,92
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,75
|
|Altın Gr.
|524
|524
|6,17
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.437
|3.525
|51,85
|
|Yarım
|1.661
|1.705
|25,08
|
|Çeyrek
|833
|853
|12,54
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,07
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,11
|
Seans Raporu
17:16
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17:27XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 12, 805.00 milyon TL de
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17:26SRVGY
Yüzde 9.87 oranında artışla 90.75 lira fiyatla işlem gören hissede 317, 387 adet işlem
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17:24YAPRK
Yüzde 7.57 oranında artışla 81.00 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 905 adet işlem
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 81 artarak (% 0.55 ) 1, 236
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17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, IZTAR, UTPYA, YAYLA