***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2021 12:08
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945014
BIST
14:421.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,48
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
14:428,6811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0528
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6673
14:4210,3304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0672
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3107
14:42491,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,48
|Açılış
|: 491,08
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler14:42
|PKENT
|2.585,90
|5.744.170
|% 10,00
|
|FADE
|22,44
|57.131.676
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.777.639
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.985.431
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.874.539
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.289.685
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|OZRDN
|10,15
|21.822.255
|% -7,31
|
|YAPRK
|36,30
|5.487.491
|% -6,97
|
|GARAN
|8,33
|917.946.430
|% 0,97
|
|THYAO
|13,41
|604.659.425
|% 0,15
|
|KUTPO
|59,90
|500.434.553
|% 0,25
|
|SASA
|27,58
|299.857.917
|% -2,48
|
|KOZAL
|117,70
|278.531.277
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,90
|224.337.671
|% -1,04
|
|GARAN
|8,33
|917.946.430
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,17
|236.557.193
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,31
|273.945.020
|% -0,19
|
|THYAO
|13,41
|604.659.425
|% 0,15
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6777
|8,6811
|% -0,60
|
|Euro
|10,3225
|10,3304
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,9990
|12,0591
|% -0,44
|
|Frank
|9,3648
|9,4213
|% -0,81
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,59
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-0,23
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|-6,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-5,24
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-2,54
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,78
|
Seans Raporu
14:42
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