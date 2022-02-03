***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2022 17:50
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999282
BIST
16:511.951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,45
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
16:5113,5567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0130
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
16:5115,5225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4656
16:51784,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -3,78
|Açılış
|: 784,06
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
782,85
BIST En Aktif Hisseler16:51
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.460.356
|% 9,99
|
|HURGZ
|2,21
|58.565.980
|% 9,95
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.258.743
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|ISMEN
|18,76
|84.943.639
|% -6,15
|
|TURGG
|138,60
|12.006.489
|% -5,39
|
|THYAO
|26,80
|2.045.190.672
|% -0,81
|
|YKBNK
|4,09
|1.607.678.307
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,11
|1.144.085.708
|% -1,07
|
|TOASO
|83,90
|713.126.718
|% 2,76
|
|SASA
|47,52
|692.767.288
|% 2,50
|
|YKBNK
|4,09
|1.607.678.307
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,37
|291.282.191
|% -0,42
|
|ODAS
|1,31
|135.234.618
|% -1,50
|
|KRDMD
|11,11
|1.144.085.708
|% -1,07
|
|TSKB
|1,53
|143.584.625
|% -1,92
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5485
|13,5567
|% -0,10
|
|Euro
|15,5119
|15,5225
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,2702
|18,3618
|% -0,62
|
|Frank
|14,6033
|14,6913
|% -0,41
|
|Riyal
|3,6034
|3,6215
|% -0,06
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-7,28
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,11
|
|Cumhuriyet
|5.241
|5.321
|20,00
|
|Tam
|5.217
|5.349
|20,74
|
|Yarım
|2.521
|2.587
|10,03
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,03
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|1,64
|