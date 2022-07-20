***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 15:24
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046987
BIST
15:372.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,75
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:3717,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0438
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6034
En Düşük
17,4800
15:3717,9638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:37967,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,15
|Açılış
|: 967,39
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:37
|DOBUR
|46,20
|13.926.565
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|30.836.931
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.918.840
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,58
|120.918.001
|% -8,34
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,59
|122.786.512
|% -6,75
|
|KONYA
|1.229,00
|72.101.289
|% -6,62
|
|KZBGY
|77,85
|13.866.347
|% -4,31
|
|THYAO
|50,65
|2.602.120.818
|% -0,88
|
|SISE
|21,14
|1.451.532.540
|% -0,19
|
|EREGL
|27,92
|872.266.417
|% 0,79
|
|SASA
|42,60
|774.484.487
|% 1,87
|
|KCHOL
|35,14
|745.213.197
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,97
|669.148.751
|% -1,66
|
|ODAS
|3,56
|496.303.543
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|152.542.304
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|526.251.988
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|223.548.618
|% 2,26
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5852
|17,6034
|% 0,25
|
|Euro
|17,9565
|17,9638
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,0042
|21,1095
|% 0,05
|
|Frank
|18,0631
|18,1719
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6672
|4,6906
|% 0,15
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,87
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|20,00
|
|Tam
|6.583
|6.641
|10,00
|
|Yarım
|3.208
|3.245
|4,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,82
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:53RUBNS
Yüzde 5.52 oranında artışla 15.49 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 947, 047 adet işlem
-
15:52PRKAB
Yüzde 6.17 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 164, 455 adet işlem
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15:51XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 19, 879.00 milyon TL de
-
15:51HEDEF
Yüzde 7.17 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 154, 433 adet işlem
-
15:50BMSCH
Yüzde 5.62 oranında artışla 10.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 403, 566 adet işlem