***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2022 16:54
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047378
BIST
17:192.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,92
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.519
17:1917,7375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0277
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
17:1918,1519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
17:19989,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,95
|Açılış
|: 989,96
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KLRHO
|16,28
|36.059.426
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|71.317.815
|% 9,94
|
|FONET
|14,34
|18.163.399
|% 9,89
|
|ENSRI
|16,91
|100.404.785
|% 9,73
|
|UFUK
|92,00
|6.428.036
|% -6,98
|
|KERVT
|7,07
|114.508.088
|% -4,97
|
|DOBUR
|48,32
|7.066.851
|% -4,88
|
|VAKKO
|17,84
|34.397.602
|% -4,70
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|THYAO
|50,50
|2.855.959.871
|% -2,13
|
|SISE
|21,12
|1.676.856.759
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,16
|1.280.532.074
|% 4,64
|
|EREGL
|28,34
|1.040.643.105
|% 1,94
|
|SAHOL
|19,74
|841.097.011
|% 2,60
|
|EKGYO
|3,16
|1.280.532.074
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|364.629.016
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|746.315.213
|% -1,63
|
|TSKB
|2,34
|250.417.526
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,82
|397.777.467
|% 4,66
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7236
|17,7375
|% 0,16
|
|Euro
|18,1351
|18,1519
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,3206
|21,4275
|% 0,55
|
|Frank
|18,3944
|18,5052
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7050
|4,7286
|% 0,08
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|13,41
|
|Altın Gr.
|991
|991
|12,01
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.672
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.251
|3.298
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,73
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