***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 14:37
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065653
BIST
17:163.213
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -52,89
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
17:1618,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0712
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
17:1617,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1586
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
17:16981,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 16,08
|Açılış
|: 982,99
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
984,81
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler17:13
|KUYAS
|8,80
|81.540.515
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|99.941.664
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.317.913
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.578.851
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|65.110.403
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|512.598.717
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.274.798
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.719.282
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|63.082.477
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|465.437.469
|% -9,71
|
|THYAO
|69,45
|2.567.577.007
|% -2,18
|
|YKBNK
|7,24
|2.364.210.644
|% 0,00
|
|SASA
|68,35
|2.113.665.546
|% -0,94
|
|GARAN
|19,84
|2.104.573.864
|% 1,12
|
|AKBNK
|11,64
|2.001.080.858
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,92
|1.418.186.254
|% -1,51
|
|YKBNK
|7,24
|2.364.210.644
|% 0,00
|
|TSKB
|2,37
|661.119.236
|% -6,32
|
|SKBNK
|1,86
|465.437.469
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,79
|1.494.997.908
|% -0,64
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5084
|18,5198
|% 0,39
|
|Euro
|17,8210
|17,8423
|% 0,86
|
|Sterlin
|19,7321
|19,8311
|% 0,01
|
|Frank
|18,7252
|18,8380
|% 1,15
|
|Riyal
|4,9010
|4,9256
|% 0,29
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|23,24
|
|Altın Gr.
|983
|983
|17,00
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.661
|6.742
|66,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|33,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.648
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,20
|
|B. Petrol
|85,64
|85,64
|0,77
|
Seans Raporu
17:13
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17:28LIDFA
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