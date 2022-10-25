***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:48
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073998
BIST
17:153.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,87
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:1518,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:1518,5020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1703
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:15992,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,35
|Açılış
|: 992,26
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:14
|SILVR
|28,60
|36.351.999
|% 10,00
|
|TSKB
|3,19
|1.741.773.883
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.348.496
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.800.829
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.503.355
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|50.230.622
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|236.764.870
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|66.833.027
|% -9,95
|
|THYAO
|100,80
|5.538.051.590
|% 1,31
|
|SISE
|33,82
|3.965.531.824
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,50
|3.100.425.611
|% 0,26
|
|SASA
|104,70
|2.923.003.362
|% 4,70
|
|ISCTR
|9,88
|2.671.162.924
|% 2,28
|
|TSKB
|3,19
|1.741.773.883
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,14
|1.172.954.331
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,56
|2.257.860.391
|% -1,51
|
|YKBNK
|9,52
|2.618.587.334
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.671.162.924
|% 2,28
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5830
|18,5934
|% 0,06
|
|Euro
|18,4865
|18,4996
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,2417
|21,3482
|% 1,56
|
|Frank
|18,5883
|18,7003
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% -0,01
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|8,96
|
|Altın Gr.
|993
|993
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.756
|18,00
|
|Tam
|6.682
|6.779
|10,00
|
|Yarım
|3.256
|3.311
|6,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.657
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,09
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|1,13
|
Seans Raporu
17:14
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