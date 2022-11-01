***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 12:43
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075852
BIST
14:014.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 91,70
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:0118,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:0118,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0918
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:01988,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,55
|Açılış
|: 988,42
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
989,74
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:01
|AKCNS
|48,40
|55.804.468
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.492.388
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|72.934.341
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|265.917.655
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,79
|89.586.008
|% -9,18
|
|LIDER
|48,28
|117.764.515
|% -8,91
|
|PNSUT
|46,66
|63.458.252
|% -8,33
|
|KRTEK
|25,10
|77.442.956
|% -8,26
|
|VERTU
|32,88
|132.473.894
|% -8,16
|
|THYAO
|103,00
|3.759.673.983
|% 1,68
|
|SASA
|127,30
|2.970.364.799
|% 5,91
|
|SISE
|33,54
|2.200.502.816
|% 0,96
|
|ASELS
|33,34
|1.859.738.797
|% 3,48
|
|EKGYO
|4,50
|1.807.615.848
|% 2,04
|
|EKGYO
|4,50
|1.807.615.848
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,53
|1.526.070.458
|% 3,47
|
|ISCTR
|9,53
|1.327.435.440
|% 2,25
|
|DOHOL
|6,09
|736.680.981
|% 2,18
|
|AKBNK
|15,08
|1.783.936.865
|% 3,15
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6185
|18,6234
|% 0,09
|
|Euro
|18,4887
|18,4954
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,4263
|21,5338
|% 0,78
|
|Frank
|18,6680
|18,7804
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% 0,12
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|19,27
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,15
|
|Cumhuriyet
|6.605
|6.705
|34,00
|
|Tam
|6.639
|6.694
|43,00
|
|Yarım
|3.235
|3.270
|21,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,43
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|1,55
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