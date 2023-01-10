***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 17:44
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099614
BIST
17:444.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,78%
|| -195,50
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.975
17:4418,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:4420,1739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0250
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:441.132,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.132,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ULUFA
|7,15
|32.994.655
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.367.458
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.831.730
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.479.268
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|465.759.133
|% 9,98
|
|KONYA
|3.381,60
|157.536.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.948.198
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.147.871
|% -10,00
|
|BFREN
|4.632,30
|206.183.809
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|THYAO
|131,90
|6.782.540.412
|% -4,70
|
|EREGL
|38,24
|6.617.171.379
|% -3,97
|
|ASELS
|57,80
|6.523.080.682
|% -2,20
|
|KRDMD
|18,27
|4.949.495.835
|% -2,77
|
|KOZAL
|563,50
|4.234.633.388
|% -5,01
|
|EKGYO
|8,59
|3.931.053.386
|% -1,60
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,27
|4.949.495.835
|% -2,77
|
|SKBNK
|2,79
|523.908.542
|% -1,76
|
|AKBNK
|17,13
|3.118.837.979
|% -3,82
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7640
|18,7664
|% -0,02
|
|Euro
|20,1621
|20,1733
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7433
|22,8573
|% -0,20
|
|Frank
|20,2701
|20,3922
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,08
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|7,57
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,83
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.654
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.718
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,47
|