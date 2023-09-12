***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2023 10:02
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [USAK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194056
BIST
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13:068.153
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,17
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.239
13:0626,8960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0297
|Açılış
|: 26,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
13:0628,8468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0543
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
13:061.658,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.658,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler13:06
|ALFAS
|150,70
|1.120.932.139
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|103.210.450
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|186.872.789
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|57.168.492
|% 10,00
|
|ISBTR
|149.788,30
|1.497.883
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.026.584.407
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|1.573.740
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|522.852.288
|% -9,99
|
|BRMEN
|4,02
|23.969
|% -7,16
|
|KOZAL
|31,74
|3.955.800.681
|% -3,23
|
|THYAO
|235,40
|3.037.978.653
|% 0,38
|
|ASTOR
|142,90
|2.961.551.455
|% 2,81
|
|SISE
|53,95
|2.689.834.000
|% -1,19
|
|ENKAI
|35,28
|2.201.198.044
|% 1,61
|
|ZOREN
|5,02
|1.381.559.042
|% -0,99
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KOZAL
|31,74
|3.955.800.681
|% -3,23
|
|EKGYO
|8,93
|1.080.101.166
|% -1,11
|
|KATMR
|2,03
|244.824.636
|% -0,49
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8901
|26,8960
|% 0,11
|
|Euro
|28,8417
|28,8468
|% -0,19
|
|Sterlin
|33,4147
|33,5823
|% -0,25
|
|Frank
|30,0132
|30,1940
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1423
|7,1781
|% 0,03
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|11.280
|11.451
|-25,00
|
|Tam
|11.051
|11.119
|-34,00
|
|Yarım
|5.543
|5.582
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.791
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|0,73
|