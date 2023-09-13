***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2023 12:34
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194392
BIST
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13:148.203
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 43,52
|Açılış
|: 8.160
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.236
13:1426,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1042
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
13:1428,9477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0277
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
13:141.656,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.656,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler13:14
|EBEBK
|74,80
|40.973.046
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|62.558.192
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|6.603.648
|% 10,00
|
|SNPAM
|37,14
|4.518.638
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.900.682.072
|% -9,97
|
|UZERB
|167,00
|1.299.236
|% -9,73
|
|TATEN
|59,55
|520.398.349
|% -8,88
|
|OFSYM
|80,30
|129.810.462
|% -7,27
|
|SISE
|56,45
|5.790.367.078
|% 4,06
|
|YKBNK
|16,64
|2.625.368.970
|% 2,78
|
|THYAO
|237,00
|2.386.717.740
|% 0,42
|
|ENKAI
|36,94
|2.246.115.533
|% -3,25
|
|ULKER
|86,65
|2.013.074.891
|% -3,40
|
|YKBNK
|16,64
|2.625.368.970
|% 2,78
|
|AKGRT
|6,19
|833.872.728
|% 9,36
|
|SKBNK
|5,59
|738.313.375
|% 6,88
|
|ZOREN
|4,97
|652.217.785
|% 1,02
|
|KATMR
|2,11
|226.294.649
|% 4,46
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9417
|26,9469
|% 0,39
|
|Euro
|28,9350
|28,9477
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,4702
|33,6380
|% 0,02
|
|Frank
|30,0443
|30,2253
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1613
|7,1972
|% 0,29
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-1,99
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|2,94
|
|Cumhuriyet
|11.277
|11.448
|15,00
|
|Tam
|11.038
|11.105
|-52,00
|
|Yarım
|5.536
|5.576
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.788
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,91
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,84
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|0,55
|