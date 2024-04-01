***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 10:48
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [USAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264811
BIST
'
11:339.028
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -113,94
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.021
En Yüksek
9.259
11:3332,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0413
|Açılış
|: 32,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3309
11:3335,0455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0085
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:332.354,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 26,95
|Açılış
|: 2.354,69
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:32
|IZINV
|59,55
|44.790.355
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|57.164.515
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,52
|6.185.934
|% 9,80
|
|ISGSY
|27,06
|89.592.741
|% 8,85
|
|AKENR
|13,81
|459.997.229
|% 8,74
|
|VRGYO
|40,56
|53.013.556
|% -9,99
|
|BINHO
|472,25
|563.128.571
|% -9,96
|
|BOBET
|32,50
|126.420.883
|% -9,92
|
|MTRKS
|55,55
|41.034.200
|% -9,89
|
|GOLTS
|401,25
|248.419.919
|% -9,83
|
|THYAO
|296,75
|4.676.273.948
|% -0,34
|
|ISCTR
|11,34
|2.625.536.289
|% 2,15
|
|EKGYO
|9,17
|1.745.630.986
|% -8,02
|
|YKBNK
|27,92
|1.700.200.359
|% 2,12
|
|TUPRS
|175,60
|1.636.004.081
|% -0,79
|
|ISCTR
|11,34
|2.625.536.289
|% 2,15
|
|EKGYO
|9,17
|1.745.630.986
|% -8,02
|
|ZOREN
|5,73
|796.156.790
|% -3,70
|
|YKBNK
|27,92
|1.700.200.359
|% 2,12
|
|PETKM
|19,22
|775.671.599
|% -3,08
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4344
|32,4392
|% 0,13
|
|Euro
|35,0230
|35,0359
|% 0,00
|
|Sterlin
|41,0609
|41,2667
|% -0,98
|
|Frank
|36,1091
|36,2901
|% -0,86
|
|Riyal
|8,6764
|8,7199
|% -0,86
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,11
|25,14
|% 0,66
|
|Platin
|915,24
|917,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,49
|1.030,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,19
|87,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.256,54
|2.256,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47SKYMD
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 197 adet işlem
-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 14 kaybederek (% -0.89 ) 9, 782
-
11:46XU100
Endeks 9, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 41, 606.00 milyon TL de
-
11:46ALVES
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 59.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 231, 527 adet işlem
-
11:45SRVGY
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 268.00 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 832 adet işlem