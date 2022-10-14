***USAK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2022 15:39
***USAK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 11.10.2022
İlgili Şirketler USAK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Taha Çağatay İmaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072214
BIST
15:263.623
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 69,92
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:2618,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0591
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
15:2618,0911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0546
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:26988,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,23
|Açılış
|: 988,59
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:24
|TGSAS
|19,47
|65.286.725
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|144.469.292
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.213.760
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|33.372.841
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|330.409.550
|% 9,96
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,52
|1.001.846.438
|% -5,00
|
|KZBGY
|17,62
|276.204.177
|% -4,71
|
|SILVR
|25,66
|14.078.656
|% -4,18
|
|DNISI
|7,60
|31.407.102
|% -3,92
|
|THYAO
|89,85
|3.172.270.779
|% 2,10
|
|YKBNK
|8,75
|2.053.544.123
|% 4,54
|
|AKBNK
|13,39
|1.845.470.145
|% 2,92
|
|ISCTR
|8,46
|1.780.722.376
|% 2,92
|
|SISE
|29,30
|1.772.773.896
|% 3,02
|
|YKBNK
|8,75
|2.053.544.123
|% 4,54
|
|EKGYO
|4,19
|983.336.670
|% 0,48
|
|ISCTR
|8,46
|1.780.722.376
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,39
|1.845.470.145
|% 2,92
|
|ODAS
|8,53
|866.710.273
|% 4,79
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5849
|18,5902
|% 0,27
|
|Euro
|18,0708
|18,0864
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,7502
|20,8542
|% -1,05
|
|Frank
|18,4350
|18,5460
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9305
|4,9553
|% 0,11
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|-11,74
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|3,00
|
|Tam
|6.672
|6.730
|-60,00
|
|Yarım
|3.251
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,03
|93,03
|-1,54
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:39ORCAY
Yüzde 5.84 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 285, 917 adet işlem
-
15:37PGSUS
Yüzde 6.06 oranında artışla 290.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 618 adet işlem
-
15:36TGSAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 19.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 989 adet işlem
-
15:35MAGEN
Yüzde 5.21 oranında artışla 17.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 325, 739 adet işlem
-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 97 artarak (% 1.68 ) 3, 202