***USAK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.01.2024 08:56
***USAK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler USAK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çiğdem Meto tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240969
BIST
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11:508.022
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,26
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.046
11:5030,1298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0273
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
11:5032,7652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0052
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
11:501.958,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,74
|Açılış
|: 1.958,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler11:50
|KFEIN
|74,25
|51.267.992
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|498.834.276
|% 9,99
|
|ULAS
|18,83
|8.874.988
|% 9,99
|
|MAKTK
|6,06
|57.449.138
|% 9,98
|
|YAYLA
|8,67
|45.111.474
|% 9,75
|
|MTRKS
|44,02
|12.821.256
|% -33,30
|
|SNPAM
|100,10
|1.140.039
|% -9,00
|
|SEKUR
|27,40
|6.261.033
|% -7,12
|
|QNBFB
|250,00
|960.750
|% -7,06
|
|ATSYH
|44,22
|101.706
|% -5,91
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|THYAO
|249,90
|1.646.317.267
|% 0,04
|
|AKBNK
|42,04
|1.443.434.731
|% 0,57
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|MEGMT
|38,92
|965.965.831
|% 7,51
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|EKGYO
|8,45
|531.974.433
|% 0,72
|
|SKBNK
|5,36
|282.400.606
|% 3,08
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|KOZAL
|20,58
|876.255.118
|% 1,18
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1237
|30,1298
|% 0,09
|
|Euro
|32,7556
|32,7652
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,0048
|38,1954
|% 0,25
|
|Frank
|34,7775
|34,9870
|% -0,08
|
|Riyal
|8,0084
|8,0485
|% 0,08
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,70
|% 0,66
|
|Platin
|889,95
|891,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|920,10
|923,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,98
|2.021,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:50
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12:04MTRKS
Yüzde -33.30 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 291, 542 adet işlem
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12:03XU100
Endeks 8, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 25, 410.00 milyon TL de
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12:00ANELE
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 308, 476 adet işlem
-
11:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, BIMAS, KRDMD
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11:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, SAHOL, KOZAL