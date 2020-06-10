***USAK* *SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.06.2020 09:35
***USAK******SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SKTAS, USAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E %95 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,426 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) USAK.E %145 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,371 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850438
BIST
11:32110.151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 914,04
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:326,7906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:327,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:32375,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,85
|Açılış
|: 375,45
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.453.563
|% 9,97
|
|DOAS
|12,15
|61.293.180
|% 9,95
|
|AYCES
|37,80
|3.359.052
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.209.732
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.237.715
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KRGYO
|3,21
|1.975.661
|% -5,31
|
|EKGYO
|1,92
|596.038.953
|% 2,67
|
|ASELS
|32,40
|509.036.507
|% 2,40
|
|GARAN
|8,24
|322.626.279
|% 0,73
|
|VESTL
|15,00
|217.218.172
|% 8,07
|
|BIZIM
|18,84
|211.590.661
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,92
|596.038.953
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,47
|184.822.877
|% 5,76
|
|ISGYO
|1,96
|170.192.618
|% 7,69
|
|KARSN
|2,07
|149.344.755
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,64
|167.543.262
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6455
|8,6889
|% 0,28
|
|Frank
|7,1456
|7,1887
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8039
|1,8129
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|4,93
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.459
|3,30
|
|Tam
|2.501
|2.527
|-0,30
|
|Yarım
|1.220
|1.231
|1,70
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,04
|
|B. Petrol
|40,49
|40,49
|-0,69
|