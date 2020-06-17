***USAK* *SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.06.2020 09:09
***USAK******SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SKTAS, USAK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/06/2020) USAK.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/06/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851482
BIST
11:57111.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 141,44
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:576,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:577,7107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:57378,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,47
|Açılış
|: 378,83
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.270.066
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.437.115
|% 9,98
|
|YESIL
|18,75
|15.415.628
|% 9,97
|
|SNPAM
|8,71
|4.979.467
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|DAGHL
|9,17
|1.979.698
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|34.022.686
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|ECILC
|6,33
|383.111.687
|% 3,77
|
|GARAN
|8,18
|300.845.032
|% -0,37
|
|ASELS
|32,32
|273.171.013
|% -0,62
|
|GUSGR
|4,37
|248.584.852
|% 3,07
|
|ODAS
|2,16
|201.428.995
|% 0,47
|
|IHLAS
|0,82
|112.389.340
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|181.656.208
|% -0,52
|
|ODAS
|2,16
|201.428.995
|% 0,47
|
|ADESE
|1,80
|155.682.557
|% 1,69
|
|ALBRK
|1,59
|130.560.591
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5729
|8,6159
|% -0,14
|
|Frank
|7,1735
|7,2167
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8198
|1,8290
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-5,88
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.478
|-2,60
|
|Tam
|2.530
|2.547
|-2,70
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|-1,30
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,31
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