***USAK* *SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.06.2020 17:05
***USAK******SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler SKTAS, USAK
10.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
SOKTAS SKTAS 95,00000 1,00 Kaydi Pay
USAK SERAMIK USAK 145,00000 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850150
BIST
17:02109.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -596,74
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
17:026,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
17:027,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0495
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7221
En Düşük
7,6354
17:02375,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,40
|Açılış
|: 375,36
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,04
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.291.864
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|2.056.155
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|80,70
|42.077.652
|% -7,98
|
|GEREL
|4,28
|20.618.628
|% -7,56
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,81
|993.437.090
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,86
|865.567.528
|% 3,21
|
|GARAN
|8,16
|822.349.654
|% -1,21
|
|THYAO
|12,63
|448.818.240
|% -0,08
|
|IHLGM
|1,39
|431.267.325
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,81
|993.437.090
|% 4,02
|
|IHLGM
|1,39
|431.267.325
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,86
|865.567.528
|% 3,21
|
|KARSN
|2,00
|367.890.494
|% 4,71
|
|IHLAS
|0,75
|104.896.860
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6027
|8,6458
|% -0,10
|
|Frank
|7,1196
|7,1625
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8055
|1,8146
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|20,00
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,45
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.459
|24,10
|
|Tam
|2.501
|2.530
|28,60
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|10,20
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,38
|
Seans Raporu
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17:17KRGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 149, 500 adet işlem
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17:16XU030
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17:16XU100
Endeks 109, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 9, 872.00 milyon TL de
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17:16MAALT
Yüzde -8.10 oranında düşüşle 80.60 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 369 adet işlem
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17:15IDGYO
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 420, 006 adet işlem