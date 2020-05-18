***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.05.2020 17:12
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.05.2020
Tescil Tarihi
18.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26.03.2020 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, 04.05.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanan 2020 yılı hesap dönemi finansal tablo
ve raporları için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş seçilmiştir. Şirketimizin 3-6-9 ve 12 ayları Bağımsız denetimden Geçecekktir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845734
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0148
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0636
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5217
En Düşük
7,3942
18:05383,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -3,92
|Açılış
|: 383,04
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3507
|8,3925
|% 0,24
|
|Frank
|7,0470
|7,0895
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-12,40
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.507
|-11,70
|
|Tam
|2.534
|2.573
|-12,00
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|-5,90
|
|Çeyrek
|618
|629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|2,73
|
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