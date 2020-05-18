***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKarar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.05.2020Tescil Tarihi18.05.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 26.03.2020 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, 04.05.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanan 2020 yılı hesap dönemi finansal tablove raporları için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş seçilmiştir. Şirketimizin 3-6-9 ve 12 ayları Bağımsız denetimden Geçecekktir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845734BIST