***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2021 12:51
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket 05.04.2021 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi finansal tablo
ve raporları için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş seçilmiştir. Şirketimizin 3-6-9 ve 12 ayları Bağımsız denetimden Geçecekktir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923234
BIST
17:071.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,79
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
17:078,1147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0378
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
17:079,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
17:07451,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,84
|Açılış
|: 451,28
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler17:07
|JANTS
|909,70
|311.029.046
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.822.040
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.694.174
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.987.304
|% 9,96
|
|TRILC
|65,70
|172.922.470
|% -10,00
|
|BJKAS
|8,28
|1.036.007.360
|% -10,00
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.020.710
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,01
|1.396.000.582
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,28
|1.036.007.360
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,40
|819.181.802
|% 1,04
|
|GARAN
|6,91
|729.817.166
|% 0,41
|
|GUBRF
|76,25
|594.677.776
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,01
|1.396.000.582
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,15
|157.002.597
|% 2,68
|
|BJKAS
|8,28
|1.036.007.360
|% -10,00
|
|ODAS
|3,67
|398.648.700
|% 4,56
|
|GARAN
|6,91
|729.817.166
|% 0,41
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1095
|8,1147
|% -0,46
|
|Euro
|9,5803
|9,5901
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,2534
|11,3098
|% 0,11
|
|Frank
|8,6342
|8,6862
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1587
|2,1696
|% -0,39
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,26
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|292
|302
|-2.726,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-6,36
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-3,08
|
|Çeyrek
|719
|735
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 56 artarak (% 0.45 ) 1, 470
-
17:23DMSAS
Yüzde 5.20 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 968 adet işlem
-
17:21AYGAZ
Yüzde 6.69 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 044, 830 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 14, 016.00 milyon TL de
-
17:18BANVT
Yüzde 9.93 oranında artışla 66.95 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 743 adet işlem