***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşFORM GAYRiMENKUL DEGERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArsalar, Binalar ve Makina TeçhizatlarRapor TarihiAçıklamalarYönetim kulumuzun bu gün yapmış olduğu toplantıda, Şirketimiz aktifinde bulunan arsalar, binalar ve makine teçhizatlar, Maddi Duran Varlıklara ilişkin muhasebe Standardı (TMS 16 ) gereğince 31.12.2021 tarihi itibari ile TFRS finansal tablolara yansıtılmak üzere yeniden değerleme yaptırılmasına, değerleme şirketi olarak Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile anlaşılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982923BIST