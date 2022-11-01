***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.11.2022 17:10
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmenin 3 maddesinde yer alan Amaç ve Konusu kısmında f, g ve h fıkraları eklenmiştir. Esas sözleşmenin 3. maddesinin ektedi yer aldığı şeklinde tadil edilmesi için SPK ve Bakanlık nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075932
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