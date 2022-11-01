***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmenin 3 maddesinde yer alan Amaç ve Konusu kısmında f, g ve h fıkraları eklenmiştir. Esas sözleşmenin 3. maddesinin ektedi yer aldığı şeklinde tadil edilmesi için SPK ve Bakanlık nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075932BIST