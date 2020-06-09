***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405Transferler4.502.241 -4.502.241 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.003.222 5.127.414 4.124.192 4.124.192Dönem Karı (Zararı)5.127.414 5.127.414 5.127.414Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.003.222 -1.003.222 -1.003.222Sermaye Arttırımı56.664.069 295.623 56.959.692 56.959.692Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -5.227.494 206.959 22.358.948 5.127.414 238.952.289 238.952.289Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516Transferler10.654.716 -10.654.716 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.763 2.042.244 2.085.007 2.085.007Dönem Karı (Zararı)2.042.244 2.042.244 2.042.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.763 42.763 42.763Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.101.806 206.959 33.013.664 2.042.244 245.647.523 245.647.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.278.766 -43.295.104İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları108.993.462 110.595.032Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[6,23] 89.706.295 68.511.965Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[27] 4.895.052 4.129.710Kiralanması ve Sonrasında Satışı Amaçlanan Varlıkların Kiralanmasından ve Sonraki Satışından Elde Edilen Nakit Girişleriİşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri14.392.115 37.953.357İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-100.698.374 -142.421.389Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[6,9,23] -66.484.737 -80.788.612Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[27] -7.271.641 -2.197.591Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları[7] -1.950.747 -3.072.264İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-24.991.249 -56.362.922Faaliyetlerden Net Nakit Akışları8.295.088 -31.826.357Ödenen Faiz[29] -17.579.403 -11.716.532Alınan Faiz[30] 5.549 247.785YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.929.768 -661.362Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.929.768 -661.362Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -2.929.768 -661.362FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.745.543 19.734.163Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 56.959.692Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[17,19] 56.959.692Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26.860.570 29.776.827Kredilerden Nakit Girişleri[4,5] 26.860.570 3.892.069Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri25.884.758Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.268.405 -49.436.752Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4,5] -6.644.676İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-42.792.076Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-9.268.405İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış[8] 412.856İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[8] -16.052.682Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4, 5] -1.259.478 -1.512.922YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.537.009 -24.222.303NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.537.009 -24.222.303DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 1.671.311 25.580.665DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 6.208.320 1.358.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 6.208.320 1.671.311Ticari Alacaklar[6] 231.861.195 224.312.940İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar122.517.533 115.616.986İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar109.343.662 108.695.954Diğer Alacaklar[8] 59.360.800 51.385.927İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9.842.729 10.255.585İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar49.518.071 41.130.342Stoklar[9] 201.988.087 185.655.024Peşin Ödenmiş Giderler[10] 31.013.325 21.991.054İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler119.683 726.938İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30.893.642 21.264.116Diğer Dönen Varlıklar[12] 2.862.740 3.355.905İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar102.222 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.760.518 3.355.905ARA TOPLAM533.294.467 488.372.161TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR533.294.467 488.372.161DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 61.199 6.028.654İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.125.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.199 2.903.654Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[13] 4.120.000 4.120.000Maddi Duran Varlıklar[14] 287.155.314 290.958.207Arazi ve Arsalar19.850.792 19.850.792Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8.287.916 8.435.169Binalar69.637.359 70.119.640Tesis, Makine ve Cihazlar179.482.424 185.082.887Taşıtlar6.581.493 6.762.685Mobilya ve Demirbaşlar657.332 707.034Yapılmakta Olan Yatırımlar2.657.998TOPLAM DURAN VARLIKLAR291.336.513 301.106.861TOPLAM VARLIKLAR824.630.980 789.479.022KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar92.636.284 89.232.555İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar[4] 92.636.284 89.232.555Banka Kredileri90.206.712 86.006.235Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.172.427 2.969.175İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları257.145 257.145Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları56.014.943 40.019.824İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[4] 56.014.943 40.019.824Banka Kredileri56.014.943 40.019.824Diğer Finansal Yükümlülükler[5] 61.298.132 70.566.537Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler61.298.132 70.566.537Ticari Borçlar[6] 158.697.483 141.396.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15.062.443 20.380.623İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar143.635.040 121.016.024Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 3.244.145 2.111.027Diğer Borçlar[8] 6.460.888 6.005.845İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.460.888 6.005.845Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 54.646.206 47.928.818İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.841.726 10.255.585İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.804.480 37.673.233Kısa Vadeli Karşılıklar1.198.476 1.126.061Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar[11] 1.198.476 1.126.061Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[12] 2.867.852 3.047.520İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.867.852 3.047.520ARA TOPLAM437.064.409 401.434.834TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER437.064.409 401.434.834UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar124.005.373 120.615.363İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar30.000.000 30.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları[4] 30.000.000 30.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[4] 94.005.373 90.615.363Banka Kredileri89.275.034 85.422.294Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.730.339 5.193.069Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[8] 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 0 5.967.455İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.125.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.842.455Uzun Vadeli Karşılıklar[11] 8.702.484 8.656.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.702.484 8.656.522Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[31] 9.211.191 9.242.332TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.919.048 144.481.672TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER578.983.457 545.916.506ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar245.647.523 243.562.516Ödenmiş Sermaye[17] 100.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları[18] 8.044.069 8.044.069Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 360.334 360.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)101.980.253 101.937.490Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 101.980.253 101.937.490Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)108.082.059 108.082.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.101.806 -6.144.569Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959 206.959Yasal Yedekler[21] 206.959 206.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 33.013.664 22.358.948Net Dönem Karı veya Zararı2.042.244 10.654.716TOPLAM ÖZKAYNAKLAR245.647.523 243.562.516TOPLAM KAYNAKLAR824.630.980 789.479.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 98.844.107 71.973.193Satışların Maliyeti[23] -72.117.966 -55.309.286TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.726.141 16.663.907BRÜT KAR (ZARAR)26.726.141 16.663.907Genel Yönetim Giderleri[24] -2.760.012 -2.236.549Pazarlama Giderleri[25] -5.048.875 -5.637.433Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -576.818 -433.924Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 23.107.562 24.479.582Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -24.548.757 -16.261.795ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.899.241 16.573.788Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[28] -154.083FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.899.241 16.419.705Finansman Gelirleri[29] 135.113 408.451Finansman Giderleri[29] -15.035.312 -14.354.556SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.999.042 2.473.600Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[30] 43.202 2.653.814Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri43.202 2.653.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.042.244 5.127.414DÖNEM KARI (ZARARI)2.042.244 5.127.414Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.042.244 5.127.414Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 31 0,02040000 0,05130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar42.763 -1.003.222Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[11] 54.824 -1.286.182Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[30] -12.061 282.960Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.061 282.960Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.763 -1.003.222TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.085.007 4.124.192Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.085.007 4.124.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850393BIST