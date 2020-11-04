***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405Transferler4.502.241 -4.502.241 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.570.737 7.126.704 5.555.967 5.555.967Dönem Karı (Zararı)7.126.704 7.126.704 7.126.704Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.570.737 -1.570.737 -1.570.737Sermaye Arttırımı56.664.069 295.623 56.959.692 56.959.692Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -5.795.009 206.959 22.358.948 7.126.704 240.384.064 240.384.064Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516Transferler10.654.716 -10.654.716 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)361.050 7.489.571 7.850.621 7.850.621Dönem Karı (Zararı)7.489.571 7.489.571 7.489.571Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)361.050 361.050 361.050Sermaye Arttırımı145.000.000 594.421 145.594.421 145.594.421Dönem Sonu Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 108.082.059 -5.783.519 206.959 33.013.664 7.489.571 397.007.558 397.007.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-88.467.712 -115.029.100İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları274.102.824 210.489.342Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[7,24] 254.274.155 164.340.275Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[28] 14.209.090 11.163.295İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri5.619.579 34.985.772İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-328.580.756 -279.574.191Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[7,10,24] -278.336.866 -246.816.637Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[28] -19.630.502 -10.058.793Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları[8] -1.959.349 -3.226.728İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-28.654.039 -19.472.033Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-54.477.932 -69.084.849Ödenen Faiz[30] -35.581.702 -46.600.674Alınan Faiz[30] 1.591.922 656.423YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.085.121 -6.739.724Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri88.494 569.926Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[15,29] 88.494 569.926Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.173.615 -7.309.650Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14,15] -12.173.615 -7.309.650Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları[4] -18.000.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.020.424 97.645.665Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri145.594.421 56.959.692Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[18,19] 145.594.421 56.959.692Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.163.627 88.611.685Kredilerden Nakit Girişleri[5] 23.163.627 35.704.308Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri[6] 0 52.907.377Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.974.662 -46.918.910İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] -257.145 -42.792.076Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları[5] -2.526.320 -4.126.834Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] -37.191.197 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış[9] 10.237.038 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[9] 0 -1.006.802YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.467.591 -24.123.159NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.467.591 -24.123.159DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 1.671.311 25.580.665DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 22.138.902 1.457.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 22.138.902 1.671.311Finansal Yatırımlar18.000.000 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar18.000.000 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar[4] 18.000.000 0Ticari Alacaklar[7] 330.268.773 224.312.940İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar174.605.136 115.616.986İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar155.663.637 108.695.954Diğer Alacaklar[9] 64.052.052 51.385.927İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18.547 10.255.585İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar64.033.505 41.130.342Stoklar[10] 191.012.942 185.655.024Peşin Ödenmiş Giderler[11] 31.463.532 21.991.054İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.173.487 726.938İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28.290.045 21.264.116Diğer Dönen Varlıklar[13] 283.405 3.355.905İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar64.039İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar219.366 3.355.905ARA TOPLAM657.219.606 488.372.161TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR657.219.606 488.372.161DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[9] 849.611 6.028.654İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar45.396 3.125.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar804.215 2.903.654Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 4.220.000 4.120.000Maddi Duran Varlıklar[15] 282.569.084 290.958.207Arazi ve Arsalar19.850.792 19.850.792Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8.007.161 8.435.169Binalar68.623.405 70.119.640Tesis, Makine ve Cihazlar171.979.846 185.082.887Taşıtlar7.099.448 6.762.685Mobilya ve Demirbaşlar894.605 707.034Yapılmakta Olan Yatırımlar6.113.827TOPLAM DURAN VARLIKLAR287.638.695 301.106.861TOPLAM VARLIKLAR944.858.301 789.479.022KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar91.918.443 86.263.380İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar[5] 91.918.443 86.263.380Banka Kredileri91.687.317 86.006.235İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları231.126 257.145Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.119.243 42.988.999İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 72.119.243 42.988.999Banka Kredileri70.324.538 40.019.824Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.794.705 2.969.175Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 33.375.340 70.566.537Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler33.375.340 70.566.537Ticari Borçlar[7] 158.038.419 141.396.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar105.714 20.380.623İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar157.932.705 121.016.024Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 2.508.469 2.111.027Diğer Borçlar[9] 2.476.852 6.005.845İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.476.852 6.005.845Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 61.360.319 47.928.818İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.547 10.255.585İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.341.772 37.673.233Kısa Vadeli Karşılıklar1.001.650 1.126.061Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.001.650 1.126.061Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 2.241.374 3.047.520İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.241.374 3.047.520ARA TOPLAM425.040.109 401.434.834TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER425.040.109 401.434.834UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar109.255.172 120.615.363İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 109.255.172 120.615.363Banka Kredileri75.413.953 85.422.294Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.841.219 5.193.069İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları30.000.000 30.000.000Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 788.412 5.967.455İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)45.396 3.125.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)743.016 2.842.455Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 8.557.303 8.656.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.557.303 8.656.522Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[31] 4.209.747 9.242.332TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.810.634 144.481.672TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER547.850.743 545.916.506ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar397.007.558 243.562.516Ödenmiş Sermaye[18] 245.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları[19] 8.044.069 8.044.069Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[20] 954.755 360.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)102.298.540 101.937.490Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[21] 102.298.540 101.937.490Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)108.082.059 108.082.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.783.519 -6.144.569Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959 206.959Yasal Yedekler[22] 206.959 206.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[23] 33.013.664 22.358.948Net Dönem Karı veya Zararı7.489.571 10.654.716TOPLAM ÖZKAYNAKLAR397.007.558 243.562.516TOPLAM KAYNAKLAR944.858.301 789.479.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[24] 358.534.399 257.304.835 136.253.789 91.198.132Satışların Maliyeti[24] -284.416.912 -191.623.762 -114.700.767 -67.508.691TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.117.487 65.681.073 21.553.022 23.689.441BRÜT KAR (ZARAR)74.117.487 65.681.073 21.553.022 23.689.441Genel Yönetim Giderleri[25] -9.568.376 -7.270.972 -3.879.457 -2.459.337Pazarlama Giderleri[26] -16.489.664 -17.369.730 -6.784.340 -6.084.670Araştırma ve Geliştirme Giderleri[27] -1.736.056 -1.629.881 -595.144 -645.214Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[28] 29.009.800 31.259.035 4.606.966 978.223Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[28] -35.348.190 -23.310.360 -6.585.497 -655.054ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.985.001 47.359.165 8.315.550 14.823.389Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[29] 93.865 0 28.143 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[29] 0 -342.645 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.078.866 47.016.520 8.343.693 14.823.389Finansman Gelirleri[30] 1.591.922 656.423 1.182.958 160.181Finansman Giderleri[30] -39.315.637 -47.999.393 -10.039.931 -17.065.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.355.151 -326.450 -513.280 -2.082.106Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.134.420 7.453.154 5.682.624 -364.132Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[31] 5.134.420 7.453.154 5.682.624 -364.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.489.571 7.126.704 5.169.344 -2.446.238DÖNEM KARI (ZARARI)7.489.571 7.126.704 5.169.344 -2.446.238Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.489.571 7.126.704 5.169.344 -2.446.238Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 32 0,06740000 0,07130000 0,04710000 -0,02450000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-137.224 -1.570.737 -635.498 -381.055Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[12] -175.928 -2.013.765 -814.741 -488.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38.704 443.028 179.243 107.477Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[31] 38.704 443.028 179.243 107.477Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-137.224 -1.570.737 -635.498 -381.055TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.352.347 5.555.967 4.533.846 -2.827.293Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.352.347 5.555.967 4.533.846 -2.827.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886215BIST