***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 101.937.490 101.937.490 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516Transferler42.763 10.654.716 -10.654.716Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.763 42.763 2.042.244 2.085.007 2.085.007Dönem Karı (Zararı)2.042.244 2.042.244 2.042.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[21] 42.763 42.763 42.763 42.763 42.763Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.101.806 101.980.253 101.980.253 206.959 33.013.664 2.042.244 245.647.523 245.647.523Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.493.610 100.198.449 100.198.449 206.959 33.403.664 7.434.356 395.242.252 395.242.252Transferler7.434.356 -7.434.356 -7.434.356 -7.434.356Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-278.990 -278.990 -278.990 2.120.496 2.120.496 2.120.496Dönem Karı (Zararı)2.120.496 2.120.496 2.120.496Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[21] -278.990 -278.990 -278.990 -278.990 -278.990Dönem Sonu Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.772.600 99.919.459 99.919.459 206.959 40.838.020 2.120.496 397.083.758 397.083.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.951.778 -9.278.766İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları179.501.936 108.993.462Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[7,24] 134.737.443 89.706.295Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[28] 7.227.260 4.895.052İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri37.537.233 14.392.115İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-117.762.128 -100.698.374Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[7,10,24] -79.025.419 -66.484.737Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[28] -5.637.013 -7.271.641Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları[8] -5.209.878 -1.950.747İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-27.889.818 -24.991.249Faaliyetlerden Net Nakit Akışları61.739.808 8.295.088Ödenen Faiz[30] -8.213.502 -17.579.403Alınan Faiz[30] 1.425.472 5.549YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.300.045 -2.929.768Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[15,29] 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.232.333 -2.929.768Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -4.232.333 -2.929.768Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -67.712 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.537.254 16.745.543Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri46.011.686 26.860.570Kredilerden Nakit Girişleri[5] 46.011.686 26.860.570Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-83.449.915 -9.268.405Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -74.924.446 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] -8.525.469 -9.268.405İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış[9] 0 412.856İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[9] -24.329.194 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -769.831 -1.259.478YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.885.521 4.537.009NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.885.521 4.537.009DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 17.585.683 1.671.311DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 5.700.162 6.208.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 5.700.162 17.585.683Finansal Yatırımlar[4] 18.198.765 18.195.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar18.198.765 18.195.074Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar18.198.765 18.195.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[7] 274.282.445 270.145.688İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar129.007.901 131.006.246İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar145.274.544 139.139.442Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[9] 124.594.889 84.142.523İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar37.148.894 16.736.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar87.445.995 67.406.084Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[10] 185.483.037 196.630.902Peşin Ödenmiş Giderler[11] 49.552.150 40.543.519İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28.868.110 22.242.451İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.684.040 18.301.068Diğer Dönen Varlıklar[13] 358.867 1.531.366İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar155.361 79.898İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar203.506 1.451.468ARA TOPLAM658.170.315 628.774.755TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR658.170.315 628.774.755DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[9] 61.199 61.199İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.199 61.199Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 4.622.712 4.555.000Maddi Duran Varlıklar[15] 298.371.160 301.311.385Arazi ve Arsalar19.850.792 19.850.792Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri20.074.249 20.320.145Binalar69.757.213 70.265.007Tesis, Makine ve Cihazlar175.730.193 181.316.638Taşıtlar7.171.993 7.340.685Mobilya ve Demirbaşlar874.287 926.409Yapılmakta Olan Yatırımlar4.912.433 1.291.709Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler[11] 203.568 179.472İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler203.568 179.472Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR303.258.639 306.107.056TOPLAM VARLIKLAR961.428.954 934.881.811KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 106.577.418 114.864.362İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar106.577.418 114.864.362Banka Kredileri76.246.144 84.539.239İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları30.331.274 30.325.123Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 74.610.115 77.859.155İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları71.582.618 74.856.894Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları71.582.618 74.856.894İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.027.497 3.002.261Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.027.497 3.002.261Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 0 8.525.469Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 8.525.469Ticari Borçlar[7] 182.157.914 165.506.313İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.609 16.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar182.151.305 165.489.450Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 4.463.417 3.673.529Diğer Borçlar[9] 1.784.681 6.537.499İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.784.681 6.537.499Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 122.016.335 78.562.955İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.307.794 16.736.439İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)84.708.541 61.826.516Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.134.822 842.593Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.134.822 842.593Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 1.575.963 1.395.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.575.963 1.395.014ARA TOPLAM494.320.665 457.766.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER494.320.665 457.766.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 56.518.581 71.719.749İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar56.518.581 71.719.749Banka Kredileri48.545.189 63.017.719Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.973.392 8.702.030Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 8.271.602 7.192.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.271.602 7.192.703Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[31] 5.234.348 2.960.218Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.024.531 81.872.670TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER564.345.196 539.639.559ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar397.083.758 395.242.252Ödenmiş Sermaye[18] 245.000.000 245.000.000Sermaye Düzeltme Farkları[19] 8.044.069 8.044.069Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[20] 954.755 954.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[21] 99.919.459 100.198.449Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)99.919.459 100.198.449Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)107.692.059 107.692.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.772.600 -7.493.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[22] 206.959 206.959Yasal Yedekler206.959 206.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[23] 40.838.020 33.403.664Net Dönem Karı veya Zararı2.120.496 7.434.356TOPLAM ÖZKAYNAKLAR397.083.758 395.242.252TOPLAM KAYNAKLAR961.428.954 934.881.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[24] 136.100.195 98.844.107Satışların Maliyeti[24] -112.384.245 -72.117.966TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.715.950 26.726.141Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)23.715.950 26.726.141Genel Yönetim Giderleri[25] -3.498.950 -2.760.012Pazarlama Giderleri[26] -7.271.801 -5.048.875Araştırma ve Geliştirme Giderleri[27] -591.337 -576.818Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[28] 32.713.832 23.107.562Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[28] -30.584.297 -24.548.757ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.483.397 16.899.241Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[29] 3.691 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[29] 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.487.088 16.899.241Finansman Gelirleri[30] 1.425.472 135.113Finansman Giderleri[30] -11.448.186 -15.035.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.464.374 1.999.042Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[31] -2.343.878 43.202Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.343.878 43.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.120.496 2.042.244DÖNEM KARI (ZARARI)2.120.496 2.042.244Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.120.496 2.042.244Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 32 0,00870000 0,01190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-278.990 42.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[12] -348.738 54.824Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[21] 69.748 -12.061Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[31] 69.748 -12.061Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-278.990 42.763TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.841.506 2.085.007Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.841.506 2.085.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936803BIST