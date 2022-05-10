***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 78.782.949 -7.493.610 71.289.339 71.289.339 206.959 49.401.622 20.345.508 69.747.130 395.242.252 395.242.252Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20.345.508 -20.345.508 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.285.116 -278.990 -3.564.106 -3.564.106 5.403.955 5.403.955 1.839.849 1.839.849Dönem Karı (Zararı)5.403.955 5.403.955 5.403.955 5.403.955Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.285.116 -278.990 -3.564.106 -3.564.106 -3.564.106 -3.564.106Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 75.497.833 -7.772.600 67.725.233 67.725.233 206.959 69.747.130 5.403.955 75.151.085 397.082.101 397.082.101Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 330.879.905 -7.393.686 323.486.219 323.486.219 206.959 69.747.130 62.106.608 131.853.738 709.545.740 709.545.740Transferler62.106.608 -62.106.608Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.322.697 -1.967.470 -7.290.167 -7.290.167 823.577 28.892.142 29.715.719 22.425.552 22.425.552Dönem Karı (Zararı)28.892.142 28.892.142 28.892.142 28.892.142Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.322.697 -1.967.470 -7.290.167 -7.290.167 823.577 205.894 1.029.471 -6.260.696 -6.260.696Dönem Sonu Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 325.557.208 -9.361.156 316.196.052 316.196.052 206.959 132.677.315 29.098.036 161.775.351 732.177.186 732.177.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.914.994 54.951.778İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları321.683.750 180.592.734Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[6,24] 267.814.798 134.737.443Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[28] 10.109.234 7.227.260İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri[8,28] 43.759.718 38.628.031İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-315.928.100 -118.852.926Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[6,9,24] -204.144.153 -79.025.419Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[28] -10.046.001 -5.637.013Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları[7] -12.987.184 -6.300.676İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[8,28] -88.750.762 -27.889.818Faaliyetlerden Net Nakit Akışları5.755.650 61.739.808Ödenen Faiz[30] -13.995.678 -8.213.502Alınan Faiz[30] 1.325.034 1.425.472YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.891.547 -4.300.045Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri821.697 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[14,29] 821.697Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.925.244 -4.232.333Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -30.925.244 -4.232.333Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri[13] 1.212.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[13,29] 0 -67.712Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.275.176 -62.537.254Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri163.609.199 46.011.686Kredilerden Nakit Girişleri[4] 163.609.199 46.011.686Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-98.118.579 -83.449.915Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4] -98.118.579 -74.924.446Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] 0 -8.525.469İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[8] -18.831.346 -24.329.194Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4] -1.384.098 -769.831YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.468.635 -11.885.521NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.468.635 -11.885.521DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 11.520.357 17.585.683DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 20.988.992 5.700.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 20.988.992 11.520.357Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 398.636.037 337.367.764İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar186.768.921 144.026.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar211.867.116 193.341.027Diğer Alacaklar[8] 278.932.590 304.232.064İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar133.275.872 122.865.591İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar145.656.718 181.366.473Stoklar[9] 267.176.653 240.772.378Peşin Ödenmiş Giderler[10] 85.977.152 69.060.766İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.714.620 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler69.262.532 69.060.766Diğer Dönen Varlıklar[12] 11.199.869 8.631.894İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar131.303 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.068.566 8.631.894ARA TOPLAM1.062.911.293 971.585.223TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.062.911.293 971.585.223DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 11.442.210 8.264.460İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11.381.011 8.203.261İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.199 61.199Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[13] 12.800.000 14.055.000Maddi Duran Varlıklar[14] 700.626.389 677.124.768Arazi ve Arsalar32.294.607 32.297.607Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri21.239.528 19.336.560Binalar93.799.200 89.760.393Tesis, Makine ve Cihazlar478.005.413 450.180.000Taşıtlar71.061.243 64.265.000Mobilya ve Demirbaşlar1.059.786 1.022.284Yapılmakta Olan Yatırımlar3.166.612 20.262.924Kullanım Hakkı Varlıkları[15] 752.517 903.021Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR725.621.116 700.347.249TOPLAM VARLIKLAR1.788.532.409 1.671.932.472KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar205.248.033 129.387.304İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar205.248.033 129.387.304Banka Kredileri[4] 205.248.033 129.387.304Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[4] 41.142.464 48.741.378İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.142.464 48.741.378Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.863.841 5.965.668Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.278.623 42.775.710Diğer Finansal Yükümlülükler[5] 615.390 649.261Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler615.390 649.261Ticari Borçlar[6] 409.188.859 318.274.401İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 1.554.661İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar409.188.859 316.719.740Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 6.277.884 4.187.075Diğer Borçlar[8] 2.722.614 4.103.273İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.722.614 4.103.273Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 265.993.027 326.190.019İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)133.553.977 152.173.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)132.439.050 174.016.457Kısa Vadeli Karşılıklar[11] 1.655.096 1.433.537Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.655.096 1.433.537Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[12] 1.313.949 2.071.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.313.949 2.071.021ARA TOPLAM934.157.316 835.037.269TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER934.157.316 835.037.269UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[4] 48.677.205 50.288.038İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar48.677.205 50.288.038Banka Kredileri35.403.672 38.019.774Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.273.533 12.268.264Diğer Finansal Yükümlülükler[5] 134.349 276.071Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler134.349 276.071Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 11.381.011 8.203.261İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.381.011 8.203.261Uzun Vadeli Karşılıklar[11] 10.659.989 7.880.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.659.989 7.880.516Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[32] 51.345.353 60.701.577Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.197.907 127.349.463TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.056.355.223 962.386.732ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar732.177.186 709.545.740Ödenmiş Sermaye[18] 245.000.000 245.000.000Sermaye Düzeltme Farkları[19] 8.044.069 8.044.069Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[20] 954.755 954.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[21] 316.196.052 323.486.219Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)316.196.052 323.486.219Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)325.557.208 330.879.905Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.361.156 -7.393.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959 206.959Yasal Yedekler206.959 206.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[23] 132.883.209 69.747.130Net Dönem Karı veya Zararı28.892.142 62.106.608TOPLAM ÖZKAYNAKLAR732.177.186 709.545.740TOPLAM KAYNAKLAR1.788.532.409 1.671.932.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[24] 323.859.628 136.100.195Satışların Maliyeti[24] -269.024.025 -108.572.800TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.835.603 27.527.395BRÜT KAR (ZARAR)54.835.603 27.527.395Genel Yönetim Giderleri[25] -6.769.910 -3.498.950Pazarlama Giderleri[26] -11.509.221 -6.873.216Araştırma ve Geliştirme Giderleri[27] -909.497 -591.337Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[28] 62.575.714 32.713.832Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[28] -63.893.126 -30.584.297ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.329.563 18.693.427Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[29] 0 3.691Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[29] -671.303 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.658.260 18.697.118Finansman Gelirleri[30] 1.325.034 1.425.472Finansman Giderleri[30] -13.624.835 -11.448.186SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.358.459 8.674.404Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.533.683 -3.270.449Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.533.683 -3.270.449SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.892.142 5.403.955DÖNEM KARI (ZARARI)28.892.142 5.403.955Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar[32] 0 0Ana Ortaklık Payları28.892.142 5.403.955Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 32 0,11790000 0,02210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.290.167 -3.564.106Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[14] -6.653.371 -4.211.687Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[11] -2.459.337 -348.738Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.822.541 996.319Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.822.541 996.319Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.290.167 -3.564.106TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.601.975 1.839.849Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.601.975 1.839.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028539BIST