***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 78.782.949 -7.493.610 71.289.339 71.289.339 206.959 49.401.622 20.345.508 69.747.130 395.242.252 395.242.252Transferler20.345.508 -20.345.508 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.721.912 6.761 -6.715.151 -6.715.151 18.645.824 18.645.824 11.930.673 11.930.673Dönem Karı (Zararı)18.645.824 18.645.824 18.645.824 18.645.824Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[11,14,21] -6.721.912 6.761 -6.715.151 -6.715.151 -6.715.151 -6.715.151Dönem Sonu Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 72.061.037 -7.486.849 64.574.188 64.574.188 206.959 69.747.130 18.645.824 88.392.954 407.172.925 407.172.925Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 330.879.905 -7.393.686 323.486.219 323.486.219 206.959 69.747.130 62.106.608 131.853.738 709.545.740 709.545.740Transferler-1.864.747 -1.864.747 -1.864.747 63.971.355 -62.106.608 1.864.747 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.997.090 -1.693.123 -10.690.213 -10.690.213 106.343.121 106.343.121 95.652.908 95.652.908Dönem Karı (Zararı)106.343.121 106.343.121 106.343.121 106.343.121Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[11,14,21] -8.997.090 -1.693.123 -10.690.213 -10.690.213 -10.690.213 -10.690.213Dönem Sonu Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 320.018.068 -9.086.809 310.931.259 310.931.259 206.959 133.718.485 106.343.121 240.061.606 805.198.648 805.198.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.809.429 92.018.317İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları850.509.816 307.655.145Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[6,24] 746.448.554 290.577.808Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[28] 37.854.809 11.608.586İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri[8,28] 66.206.453 5.468.751İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-883.542.955 -196.617.372Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[6,9,24] -670.662.848 -168.578.226Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[28] -37.263.789 -10.362.948Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları[7] -27.395.525 -17.354.564İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[8,28] -148.220.793 -321.634Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-33.033.139 111.037.773Ödenen Faiz[30] -37.023.942 -21.559.489Alınan Faiz[30] 3.247.652 2.540.033YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.481.350 -34.732.020Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[14,29] 2.024.697 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.024.697 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -60.718.047 -33.172.308Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.718.047 -33.172.308Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri[13] 1.212.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[13,29] 0 -1.559.712FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI123.717.524 -70.813.829Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri328.826.675 107.247.662Kredilerden Nakit Girişleri[4] 328.826.675 107.247.662Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-177.152.750 -141.035.851Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4] -177.152.750 -132.510.382Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] 0 -8.525.469İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[8] -24.786.127 -35.457.732Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4] -3.170.274 -1.567.908YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-573.255 -13.527.532NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-573.255 -13.527.532DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 11.520.357 17.585.683DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 10.947.102 4.058.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 10.947.102 11.520.357Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 378.578.547 337.367.764İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar146.796.315 144.026.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar231.782.232 193.341.027Diğer Alacaklar[8] 364.719.104 304.232.064İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar142.437.373 122.865.591İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar222.281.731 181.366.473Stoklar[9] 336.809.019 240.772.378Peşin Ödenmiş Giderler[10] 152.216.161 69.060.766İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.520.770 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler126.695.391 69.060.766Diğer Dönen Varlıklar[12] 13.769.563 8.631.894İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar147 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.769.416 8.631.894ARA TOPLAM1.257.039.496 971.585.223TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.257.039.496 971.585.223DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 61.199 8.264.460İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.203.261İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.199 61.199Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[13] 12.800.000 14.055.000Maddi Duran Varlıklar[14] 728.403.994 677.124.768Arazi ve Arsalar32.294.607 32.297.607Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri23.395.224 19.336.560Binalar97.354.464 89.760.393Tesis, Makine ve Cihazlar481.804.577 450.180.000Taşıtlar72.123.530 64.265.000Mobilya ve Demirbaşlar997.785 1.022.284Yapılmakta Olan Yatırımlar20.433.807 20.262.924Kullanım Hakkı Varlıkları[15] 602.014 903.021Peşin Ödenmiş Giderler[10] 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR741.867.207 700.347.249TOPLAM VARLIKLAR1.998.906.703 1.671.932.472KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[4] 270.896.560 129.387.304İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar270.896.560 129.387.304Banka Kredileri270.896.560 129.387.304İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[4] 41.905.819 48.741.378İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.905.819 48.741.378Banka Kredileri33.444.816 42.775.710Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.461.003 5.965.668Diğer Finansal Yükümlülükler[5] 583.280 649.261Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler583.280 649.261Ticari Borçlar[6] 366.992.108 318.274.401İlişkili Taraflara Ticari Borçlar440.815 1.554.661İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar366.551.293 316.719.740Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 5.924.771 4.187.075Diğer Borçlar[8] 2.665.747 4.103.273İlişkili Taraflara Diğer Borçlar730İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.665.017 4.103.273Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 376.622.246 326.190.019İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)142.753.940 152.173.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)233.868.306 174.016.457Kısa Vadeli Karşılıklar[11] 2.401.180 1.433.537Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.401.180 1.433.537Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[12] 2.104.122 2.071.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.104.122 2.071.021ARA TOPLAM1.070.095.833 835.037.269TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.070.095.833 835.037.269UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[4] 73.067.118 50.288.038İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar73.067.118 50.288.038Banka Kredileri55.320.199 38.019.774Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.746.919 12.268.264Diğer Finansal Yükümlülükler[5] 0 276.071Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 276.071Diğer Borçlar[10] 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 0 8.203.261İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 8.203.261Uzun Vadeli Karşılıklar[11] 9.753.448 7.880.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.753.448 7.880.516Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[32] 40.791.656 60.701.577TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.612.222 127.349.463TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.193.708.055 962.386.732ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar805.198.648 709.545.740Ödenmiş Sermaye[18] 245.000.000 245.000.000Sermaye Düzeltme Farkları[19] 8.044.069 8.044.069Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[20] 954.755 954.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[21] 310.931.259 323.486.219Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)310.931.259 323.486.219Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)320.018.068 330.879.905Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.086.809 -7.393.686Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[22] 206.959 206.959Yasal Yedekler206.959 206.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[23] 133.718.485 69.747.130Net Dönem Karı veya Zararı106.343.121 62.106.608TOPLAM ÖZKAYNAKLAR805.198.648 709.545.740TOPLAM KAYNAKLAR1.998.906.703 1.671.932.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[24] 791.736.112 305.084.400 467.876.484 168.984.205Satışların Maliyeti[24] -636.965.866 -239.969.547 -367.941.841 -131.396.747TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)154.770.246 65.114.853 99.934.643 37.587.458BRÜT KAR (ZARAR)154.770.246 65.114.853 99.934.643 37.587.458Genel Yönetim Giderleri[25] -13.879.073 -8.006.764 -7.109.163 -4.507.814Pazarlama Giderleri[26] -23.965.614 -14.968.640 -12.456.393 -8.095.424Araştırma ve Geliştirme Giderleri[27] -2.181.578 -1.380.106 -1.272.081 -788.769Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[28] 118.895.694 35.092.613 56.319.980 2.378.781Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[28] -111.548.854 -35.726.153 -47.655.728 -5.141.856ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)122.090.821 40.125.803 87.761.258 21.432.376Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[29] -3.691Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[29] -1.071.303 0 -400.000 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)121.019.518 40.125.803 87.361.258 21.428.685Finansman Gelirleri[30] 3.247.652 2.563.464 1.922.618 1.137.992Finansman Giderleri[30] -35.161.416 -22.493.865 -21.536.581 -11.045.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)89.105.754 20.195.402 67.747.295 11.520.998Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[31] 17.237.367 -1.549.578 9.703.684 1.720.871Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[31] 17.237.367 -1.549.578 9.703.684 1.720.871SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)106.343.121 18.645.824 77.450.979 13.241.869DÖNEM KARI (ZARARI)106.343.121 18.645.824 77.450.979 13.241.869Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları106.343.121 18.645.824 77.450.979 13.241.869Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 32 0,43410000 0,07610000 0,31610000 0,05400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.690.213 -6.715.151 -3.400.046 -3.151.045Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-11.246.363 -8.617.836 -4.592.992 -4.406.149Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[11] -2.116.404 8.451 342.933 357.189Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[21] 2.672.554 1.894.234 850.013 897.915Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[32] 2.672.554 1.894.234 850.013 897.915Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.690.213 -6.715.151 -3.400.046 -3.151.045TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.652.908 11.930.673 74.050.933 10.090.824Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları95.652.908 11.930.673 74.050.933 10.090.824http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053536BIST