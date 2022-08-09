***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:11
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 78.782.949 -7.493.610 71.289.339 71.289.339 206.959 49.401.622 20.345.508 69.747.130 395.242.252 395.242.252
Transferler
20.345.508 -20.345.508 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.721.912 6.761 -6.715.151 -6.715.151 18.645.824 18.645.824 11.930.673 11.930.673
Dönem Karı (Zararı)
18.645.824 18.645.824 18.645.824 18.645.824
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[11,14,21] -6.721.912 6.761 -6.715.151 -6.715.151 -6.715.151 -6.715.151
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 72.061.037 -7.486.849 64.574.188 64.574.188 206.959 69.747.130 18.645.824 88.392.954 407.172.925 407.172.925
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 330.879.905 -7.393.686 323.486.219 323.486.219 206.959 69.747.130 62.106.608 131.853.738 709.545.740 709.545.740
Transferler
-1.864.747 -1.864.747 -1.864.747 63.971.355 -62.106.608 1.864.747 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.997.090 -1.693.123 -10.690.213 -10.690.213 106.343.121 106.343.121 95.652.908 95.652.908
Dönem Karı (Zararı)
106.343.121 106.343.121 106.343.121 106.343.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[11,14,21] -8.997.090 -1.693.123 -10.690.213 -10.690.213 -10.690.213 -10.690.213
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 320.018.068 -9.086.809 310.931.259 310.931.259 206.959 133.718.485 106.343.121 240.061.606 805.198.648 805.198.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.809.429 92.018.317
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
850.509.816 307.655.145
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,24] 746.448.554 290.577.808
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[28] 37.854.809 11.608.586
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[8,28] 66.206.453 5.468.751
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-883.542.955 -196.617.372
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,9,24] -670.662.848 -168.578.226
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -37.263.789 -10.362.948
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[7] -27.395.525 -17.354.564
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[8,28] -148.220.793 -321.634
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-33.033.139 111.037.773
Ödenen Faiz
[30] -37.023.942 -21.559.489
Alınan Faiz
[30] 3.247.652 2.540.033
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.481.350 -34.732.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,29] 2.024.697 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.024.697 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -60.718.047 -33.172.308
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.718.047 -33.172.308
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13] 1.212.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,29] 0 -1.559.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.717.524 -70.813.829
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
328.826.675 107.247.662
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 328.826.675 107.247.662
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-177.152.750 -141.035.851
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -177.152.750 -132.510.382
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] 0 -8.525.469
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -24.786.127 -35.457.732
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -3.170.274 -1.567.908
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-573.255 -13.527.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-573.255 -13.527.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 11.520.357 17.585.683
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 10.947.102 4.058.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 10.947.102 11.520.357
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 378.578.547 337.367.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
146.796.315 144.026.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
231.782.232 193.341.027
Diğer Alacaklar
[8] 364.719.104 304.232.064
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
142.437.373 122.865.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
222.281.731 181.366.473
Stoklar
[9] 336.809.019 240.772.378
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 152.216.161 69.060.766
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.520.770 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
126.695.391 69.060.766
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 13.769.563 8.631.894
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
147 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.769.416 8.631.894
ARA TOPLAM
1.257.039.496 971.585.223
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.257.039.496 971.585.223
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
[8] 61.199 8.264.460
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.203.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.199 61.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 12.800.000 14.055.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 728.403.994 677.124.768
Arazi ve Arsalar
32.294.607 32.297.607
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
23.395.224 19.336.560
Binalar
97.354.464 89.760.393
Tesis, Makine ve Cihazlar
481.804.577 450.180.000
Taşıtlar
72.123.530 64.265.000
Mobilya ve Demirbaşlar
997.785 1.022.284
Yapılmakta Olan Yatırımlar
20.433.807 20.262.924
Kullanım Hakkı Varlıkları
[15] 602.014 903.021
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
741.867.207 700.347.249
TOPLAM VARLIKLAR
1.998.906.703 1.671.932.472
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 270.896.560 129.387.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
270.896.560 129.387.304
Banka Kredileri
270.896.560 129.387.304
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 41.905.819 48.741.378
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.905.819 48.741.378
Banka Kredileri
33.444.816 42.775.710
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.461.003 5.965.668
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 583.280 649.261
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
583.280 649.261
Ticari Borçlar
[6] 366.992.108 318.274.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
440.815 1.554.661
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
366.551.293 316.719.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 5.924.771 4.187.075
Diğer Borçlar
[8] 2.665.747 4.103.273
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.665.017 4.103.273
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 376.622.246 326.190.019
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
142.753.940 152.173.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
233.868.306 174.016.457
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 2.401.180 1.433.537
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.401.180 1.433.537
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 2.104.122 2.071.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.104.122 2.071.021
ARA TOPLAM
1.070.095.833 835.037.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.070.095.833 835.037.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 73.067.118 50.288.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.067.118 50.288.038
Banka Kredileri
55.320.199 38.019.774
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.746.919 12.268.264
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 0 276.071
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 276.071
Diğer Borçlar
[10] 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 0 8.203.261
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 8.203.261
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 9.753.448 7.880.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.753.448 7.880.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[32] 40.791.656 60.701.577
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.612.222 127.349.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.193.708.055 962.386.732
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
805.198.648 709.545.740
Ödenmiş Sermaye
[18] 245.000.000 245.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[19] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 954.755 954.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 310.931.259 323.486.219
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
310.931.259 323.486.219
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
320.018.068 330.879.905
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.086.809 -7.393.686
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 206.959 206.959
Yasal Yedekler
206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] 133.718.485 69.747.130
Net Dönem Karı veya Zararı
106.343.121 62.106.608
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
805.198.648 709.545.740
TOPLAM KAYNAKLAR
1.998.906.703 1.671.932.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[24] 791.736.112 305.084.400 467.876.484 168.984.205
Satışların Maliyeti
[24] -636.965.866 -239.969.547 -367.941.841 -131.396.747
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
154.770.246 65.114.853 99.934.643 37.587.458
BRÜT KAR (ZARAR)
154.770.246 65.114.853 99.934.643 37.587.458
Genel Yönetim Giderleri
[25] -13.879.073 -8.006.764 -7.109.163 -4.507.814
Pazarlama Giderleri
[26] -23.965.614 -14.968.640 -12.456.393 -8.095.424
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[27] -2.181.578 -1.380.106 -1.272.081 -788.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[28] 118.895.694 35.092.613 56.319.980 2.378.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -111.548.854 -35.726.153 -47.655.728 -5.141.856
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.090.821 40.125.803 87.761.258 21.432.376
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[29] -3.691
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[29] -1.071.303 0 -400.000 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
121.019.518 40.125.803 87.361.258 21.428.685
Finansman Gelirleri
[30] 3.247.652 2.563.464 1.922.618 1.137.992
Finansman Giderleri
[30] -35.161.416 -22.493.865 -21.536.581 -11.045.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.105.754 20.195.402 67.747.295 11.520.998
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[31] 17.237.367 -1.549.578 9.703.684 1.720.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] 17.237.367 -1.549.578 9.703.684 1.720.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
106.343.121 18.645.824 77.450.979 13.241.869
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.343.121 18.645.824 77.450.979 13.241.869
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
106.343.121 18.645.824 77.450.979 13.241.869
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 32 0,43410000 0,07610000 0,31610000 0,05400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.690.213 -6.715.151 -3.400.046 -3.151.045
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-11.246.363 -8.617.836 -4.592.992 -4.406.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -2.116.404 8.451 342.933 357.189
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[21] 2.672.554 1.894.234 850.013 897.915
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[32] 2.672.554 1.894.234 850.013 897.915
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.690.213 -6.715.151 -3.400.046 -3.151.045
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.652.908 11.930.673 74.050.933 10.090.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
95.652.908 11.930.673 74.050.933 10.090.824
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053536
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