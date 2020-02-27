***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDiğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniSehven verilerin hatalı yazılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.AçıklamalarSehven 2018 Yılı Duran varlık değerleme artışları 2019 yılına yazılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822065BIST