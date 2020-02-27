***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
27.02.2020 17:34
Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Sehven verilerin hatalı yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Sehven 2018 Yılı Duran varlık değerleme artışları 2019 yılına yazılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822065
BIST
18:00110.766
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -4.405,72
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.703
18:006,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1813
En Düşük
6,1506
18:006,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,0998
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7983
En Düşük
6,6963
18:00328,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,08
|Açılış
|: 328,07
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
329,24
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.191.836
|% 14,97
|
|KRONT
|22,76
|103.016.684
|% 10,59
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|KLGYO
|3,25
|50.052.720
|% -16,67
|
|BRSAN
|11,12
|191.976.901
|% -15,11
|
|GYHOL
|19,52
|1.028.061
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,29
|163.503.613
|% -14,10
|
|RYSAS
|8,12
|73.340.256
|% -13,62
|
|THYAO
|12,28
|2.736.583.386
|% -7,25
|
|ASELS
|28,14
|1.348.482.050
|% -2,97
|
|KRDMD
|2,73
|938.730.013
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|575.077.908
|% -3,01
|
|GARAN
|10,25
|558.803.355
|% -3,57
|
|IHLGM
|1,29
|575.077.908
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|938.730.013
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|382.928.384
|% -3,29
|
|THYAO
|12,28
|2.736.583.386
|% -7,25
|
|ODAS
|2,04
|372.960.446
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9305
|7,9703
|% 0,15
|
|Frank
|6,3414
|6,3796
|% 1,05
|
|Riyal
|1,6408
|1,6491
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|18,00
|
|Altın Gr.
|329
|329
|4,97
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|50,61
|50,61
|-2,20
|