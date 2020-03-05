***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 05.03.2020Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020Ülke TürkiyeŞehir UŞAKİlçe BANAZAdres Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAKGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - 2019 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi (TRİ' ler)7 - Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi9 - Yönetim Kurulunun 16.07.2019 tarihli kararı ile Nuri USLU'nun İstifasına Ömer Fatih KARAYEL'in atanmasına, Yönetim Kurulunun 01.09.2019 tarihli kararı ile İhsan ÖZBAY'ın istifasına Nuh DAĞDELEN'nin atanmasına, Yönetim Kurulunun 28.10.2019 tarihinde istifa eden Ömer Fatih KARAYEL'in istifasının kabulüne ve Yönetim kurulunun 27.02.2020 tarihli kararı ile boş olan Bağımsız yönetim kurulu üyeleğine Ömer Fatih KARAYEL'in yeniden atama kararının Genel Kurulun onayına sunulması.10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,11 - Şirketimizin 2020 yılı bağış sınırının belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019-12 FAAL_YET RAPORU (1).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 31.12.2019 Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Ortaklar Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nu yukaridaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30.03.2020 Pazartesi günü saat 11:00 de Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824556BIST