***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.05.2020 13:21
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi
14:1599.207
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -1.902,70
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
14:157,0380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
14:157,6955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
14:15385,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,10
|Açılış
|: 385,61
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,83
|452.804.736
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.156.726
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.235.913
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|22.806.730
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|11.405.025
|% 9,98
|
|RAYSG
|6,48
|605.070
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.424.818
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.370.037
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|273.650
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,75
|565.392.910
|% 6,59
|
|TSPOR
|5,83
|452.804.736
|% 10,00
|
|GARAN
|8,15
|350.263.048
|% -2,28
|
|AFYON
|2,94
|243.398.228
|% 9,70
|
|ASELS
|26,54
|237.736.694
|% -2,21
|
|GSRAY
|2,75
|565.392.910
|% 6,59
|
|AFYON
|2,94
|243.398.228
|% 9,70
|
|ODAS
|1,78
|150.616.621
|% -0,56
|
|AVOD
|2,78
|234.120.302
|% 5,70
|
|TSPOR
|5,83
|452.804.736
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7005
|8,7441
|% -0,34
|
|Frank
|7,2629
|7,3066
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8667
|1,8760
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|6,74
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.524
|9,90
|
|Tam
|2.547
|2.585
|10,20
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|5,00
|
|Çeyrek
|619
|632
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-0,64
|