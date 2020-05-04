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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2020 13:21
GÜNCEL HABERLER



***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 5,83 452.804.736 % 10,00  
GLRYH 11,44 2.156.726 % 10,00  
MRDIN 6,16 23.235.913 % 10,00  
KUTPO 12,88 22.806.730 % 9,99  
OYAYO 6,17 11.405.025 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7005 8,7441 % -0,34  
Frank 7,2629 7,3066 % 0,02  
Riyal 1,8667 1,8760 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 6,74  
Altın Gr. 385 386 2,08  
Cumhuriyet 2.470 2.524 9,90  
Tam 2.547 2.585 10,20  
Yarım 1.235 1.264 5,00  
Çeyrek 619 632 2,40  
Gümüş.Ons 14,97 15,01 0,01  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,00  
B. Petrol 25,80 25,80 -0,64  
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