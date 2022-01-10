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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.01.2022 15:27
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.12.2021
Genel Kurul Tarihi 10.01.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.01.2022
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe BANAZ
Adres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz /UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Esas sözleşmenin 6 maddesi (Tadil metninin) onaylanması,
4 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Asgari toplantı nisabının mevcut olmaması sonucu ileriki bir tarihte toplanmak üzere ertelenmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait Toplantı tutanağı ve hazirun listesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991793


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GEDZA 20,04 29.049.211 % 9,99  
BURCE 34,00 6.952.490 % 9,96  
UZERB 56,30 924.446 % 9,96  
ERBOS 136,00 111.150.309 % 9,94  
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Sterlin 18,7762 18,8704 % 0,34  
Frank 14,9707 15,0609 % -0,03  
Riyal 3,6866 3,7051 % 0,54  
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16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 -2,45  
Altın Gr. 801 801 3,80  
Cumhuriyet 5.338 5.418 17,00  
Tam 5.304 5.438 6,10  
Yarım 2.564 2.631 2,94  
Çeyrek 1.286 1.315 1,47  
Gümüş.Ons 22,30 22,33 0,01  
Gümüş Gr. 9,94 9,96 0,05  
B. Petrol 81,51 81,51 -0,24  
Seans Raporu 16:32
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