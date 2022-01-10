***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 17.12.2021Genel Kurul Tarihi 10.01.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.01.2022Ülke TürkiyeŞehir UŞAKİlçe BANAZAdres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz /UŞAKGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.3 - Esas sözleşmenin 6 maddesi (Tadil metninin) onaylanması,4 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Asgari toplantı nisabının mevcut olmaması sonucu ileriki bir tarihte toplanmak üzere ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk AçıklamalarOlağanüstü Genel Kurul toplantısına ait Toplantı tutanağı ve hazirun listesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991793BIST