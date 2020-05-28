***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBANAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme Nedeni2020/1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020AçıklamalarEkte yer alan gelir tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847451BIST