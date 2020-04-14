***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
14.04.2020 15:34
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " İlişkili taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2019 yılı verileri ışığında 2020 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri ile yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yılık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, toplamını %10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden,
Şirketimiz tarafından 2019 yılında ilişkili şirketlere yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kâr paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837839
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0487
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1023
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4892
En Düşük
7,3720
18:05380,60
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 7,60
|Açılış
|: 380,60
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5802
|8,6233
|% 1,68
|
|Frank
|7,0672
|7,1098
|% 1,44
|
|Riyal
|1,8080
|1,8171
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|23,43
|
|Altın Gr.
|381
|381
|8,15
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.497
|52,90
|
|Tam
|2.503
|2.569
|54,50
|
|Yarım
|1.218
|1.250
|26,50
|
|Çeyrek
|611
|625
|13,30
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,11
|
|B. Petrol
|29,59
|29,59
|-2,15
|
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